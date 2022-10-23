Мало кто хочет работать на заводе за копейки, да и вообще где-то, изнашивая выше положенного свое физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Большинству хочется, расположившись в уютном гамаке, где-нибудь в тихом местечке, омываемым теплыми морями-окиянами, потягивая свой холодный коктейльчик, другой рукой, оперируя клавиатурой на ноутбуке - колотить бабки, и за час работы получать, как получает работник АвтоВАЗа за месяц. Эх мечты-мечты...









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Именно на таких людей и была рассчитана очередная схема развода, где группа особо проницательных товарищей решила создать школу по обучению финансовой грамотности, на ниве которой обманным путем "инвестировали" в собственный карман порядка 80 миллионов рублей своих учеников. Когда же "ученики" стали что-то подозревать, группа "биржевых брокеров" растворились в тумане. Правда перком "невидимость" владели не все и некоторым не удалось улизнуть.

Всего было 17 обвиняемых, 11 граждан получили ограничительные меры различного характера, 6-ым фигурантам удалось скрыться, двоих из них вскоре задержали.

Банда действовала на протяжении четырех лет: с 2017 года по 2021 год.

Теперь же, познакомимся с "платой за обучение". Так полный курс "молодого трейдера" жертвам обходился в 5000 долларов, но и после окончания обучения приходилось платить. Сертификат об окончании курсов стоил 300 условных единиц.

Так в "материнском офисе" в Татарстане после себя мошенники оставили сотню обманутых граждан, черную бухгалтерию и кучу липовых печатей. Ну а жертвы видимо на всю жизнь усвоили свой курс "финансовой грамотности"...

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