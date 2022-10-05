Это еще более удешевленная версия машины, аналогичная первой партии из далекого 2011 года

"Цветет и пахнет" отечественная отрасль автомобилестроения: только КамАЗ построил свой новехонький автодром-полигон ценой 1 миллиард "деревянных", как АвтоВАЗ решил спеть в "дуэте", "порадовав" любителей-фанатов отечественной марки обновленной версией Лады Гранты.

реклама









Правда обновлению больше созвучен синоним "даунгрейд" - ведь осенний релиз легкового автомобиля выйдет без гидроусилителя руля. Базовая "старая" модель на сейчас стоит от 680 000 рублей, к слову эта "летняя версия 2022 года" вышла в серию без подушек безопасности и АБС. Но, как говорится, "покорим" новые вершины. Правда, если зрить в корень, на момент своего дебюта первые Гранты сходили с конвейера без "гидравлики". Но и цена за версию 2011 года была божеской - где-то в районе чуть больше 200 000 рублей.

Первые обновленные "ласточки" будут выпущены серией в 2300 машин.

Единственная радостная новость в этом клубке вынужденного движения к прошлому - это наличие большего выбора цветовой палитры, в котором можно заказать отечественный "флагман".





рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



