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Ускоренное таяние ледника судного дня может поднять уровень мирового океана
Это связано с резко возросшим этапом потери "ледяной кромки" в сравнении с прошлым наблюдаемым периодом. Таяние крупного ледника ускорилась более чем в два раза всего лишь за десять лет
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   Казалось бы, какое нам дело до ледников, находящихся на другом конце света, и чье таяние вряд ли увеличит уровень вод в нашей местной речушке. Тем более что наша местная речушка давно пересохла. Но подобный местечковый скепсис не разделяет известный американский геофизик - Аластер Грэм, заявивший о начале процесса ускоренного таяния так называемого ледника "судного дня".

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   Мнению морского эксперта вторит и группа ученых, подтвердившая, что данный ледник держится тоненькой цепочкой "ледяной перемычки", и в довольно скором времени может начать свое "мировое турне".


Источник фото: online47.ru


   Речь идет о леднике Туэйтса, имеющим просто гигантские размеры, сопоставимые с Флоридой. Этот "безмолвный белый мастодонт" опасен большим объемом льда, чье быстрое таяние может значительно поднять уровень мирового океана. А это произойдет, когда он начнет движение, а движение он начнет. Будьте уверены. 

   Добавить тут нечего, но кажется природа начинает мстить обнаглевшему человечеству за годы своего жестокого "унижения" и захламления.

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#экология #ледник судного дня #мировое потепление #таяние ледников #ученые предупреждают
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