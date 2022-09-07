Казалось бы, какое нам дело до ледников, находящихся на другом конце света, и чье таяние вряд ли увеличит уровень вод в нашей местной речушке. Тем более что наша местная речушка давно пересохла. Но подобный местечковый скепсис не разделяет известный американский геофизик - Аластер Грэм, заявивший о начале процесса ускоренного таяния так называемого ледника "судного дня".
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Мнению морского эксперта вторит и группа ученых, подтвердившая, что данный ледник держится тоненькой цепочкой "ледяной перемычки", и в довольно скором времени может начать свое "мировое турне".
Речь идет о леднике Туэйтса, имеющим просто гигантские размеры, сопоставимые с Флоридой. Этот "безмолвный белый мастодонт" опасен большим объемом льда, чье быстрое таяние может значительно поднять уровень мирового океана. А это произойдет, когда он начнет движение, а движение он начнет. Будьте уверены.
Добавить тут нечего, но кажется природа начинает мстить обнаглевшему человечеству за годы своего жестокого "унижения" и захламления.