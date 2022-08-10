Холодно зимой - жарко летом. Именно такой "дабл трабл" настиг Европу, а именно - Германию. Из-за чего страдает итак неоправившиеся от пандемии ковида и дорого газа флагаманская экономика Евросоюза

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Часто мы взываем к справедливости и к вере в высшие силы. Кажется, против нас ополчился весь мир и мы, не желая того, вынуждены по чьему-то божественному предопределению страдать "вечно". Но отринув высокопафосную болтологию и прочий НЛП, посмотрим что творится в "благополучной зоне" Шенгена.

Прямая цитата печатного лидера Германии:

И после этого всего, вы все еще говорите, что дорогие комплектующие для вашего ПК (правда это не снимает ответственности с перекупщиков и иных барыг за такую деятельность) - это кары небесные за "ни за что" и тяжелейшая душевная, а то и физическая ноша. Но слава богу, наши реки полноводны, а несусветная жара и прочие перепады настроения для нас, жителей необъятной Россиюшки - не тот случай, который способен выбить нас из прочной жизненной колеи как изнеженных жителей Парижу и прочих берлинов.





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Ну и да: ждем действительно мощные видяхи RTX 4ой серии, с высокой производительностью и низкой ценой на... предыдущее поколение видеокарт.