Чем бы дитя не тешилось, лишь бы "работало". Почему-то я уверен, что именно такая цитата стоит на столе в ажурной рамке у каждого "британского ученого". Ведь зарплату просто так не платят даже "там", поэтому скрипя сердце и будоража разум, приходится бедным англичанам, бледным наследникам яркого Ньютона, заниматься наукой, ну как наукой, например проверять, можно ли защититься от потока дезинформации, когда ты живешь в мире иллюзий и виртуальных сказок.

Английские ученые в "кооперативном режиме" решили поиграть в онлайн-опыт. Опыт заключался в демонстрации интернет-юзерам коротких видео, продолжительностью полторы минуты (видимо юзверы настолько отупели и потеряли способность концентрироваться, что более продолжительные ролики способны вызвать взрыв рыхлого мозга) для разъяснения принципов и векторов манипулирования (читай оголтелой пропаганды).





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В ходе самого исследования подопытными кроликами оказались 30000 человек всевозможных гендеров (а их, по заверениям западных "ученых" - уже более 60-ти). Которым показывали семь различных роликов по предотвращению своего одурачивания и оболванивания. И даже одного показа хватило для кратковременного "откровения" что нас крупно дурят разномастные политиканы и иже с ними.

Не вдаваясь в скучный анализ и выборку, главный "тамада конкурса", доктор Рузенбик заявил нижеследующее: "видеолекция оказалась настолько мощной и эффективной - что под ее действие попали люди различных политических спектров. От новомодных ультралибералов до ретроградов-консерваторов и прочих зеленоповесточников". Даже на учеников "церковно-приходской школы" и тремя классами начального образования просмотр демонстрационных видео оказало положительное воздействие.



