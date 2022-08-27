Создатель мордокниги и владелец террористической социальной сети из девяти букв, анонсировал "выход в свет" очков виртуальной реальности нового поколения. Данный гаджет должен выйти в октябре текущего года. Посмотреть "воочию" на стильный технологичный аксессуар можно будет на итоговом мероприятии Meta с доходчивым названием Connect.
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Разумеется у такого громкого проекта должно быть название, но маркетинг-специалисты Meta стараются создать всепоглощающую интригу, "открыв" лишь кодовое имя - Project Cambria.
Куда больше известно об имеющихся функциях - это создание зрительного контакта с выбранным собеседником и поддержка "эмоций" аватара пользователя, который будет улыбаться или выражать другую эмоцию в зависимости от своего реального владельца.
От себя добавлю пожеланий будущему "королю вселенной" - куда важнее и полезней было бы убрать политическую цензуру и просто третирование пользователей из "отмененной страны", созданной для обслуживания кучки управленцев бигтеха, чем введение непонятного виртуального мира "детских снов".