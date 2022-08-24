Казалось бы, зачем в наш современный век "мирного атома" и прочих бозонов Хигса катать драгоценные посылки с Алиэкспресс на тихоходных парусниках а-ля Джек Воробей. Но все бесхитростно просто: в мире тренд на "экологичность", поэтому перевозка на деревянном корабле перспективна и востребована

Только вдумайтесь, оказывается помимо парусников Турции и прочих испаний, развлекающих платежеспособного туриста своими морскими прогулками по бескрайним фьордам и тихим гаваням, корабли из дерева с парусом вклинились в перевозочный бизнес. Хоть смейся - хоть плачь. Но компания-перевозчик считает, что надо только смеяться. Ведь "центральный персонаж" нашего отнюдь несказочного сюжета - как раз такой парусник, но имеющий в "качестве козыря в рукаве" электродвигатель.

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Фирма SailCargo "выпустило в свет" два парусных судна, дооснащенных электродвигателями и парусами в количестве три товарных штуки. Главный плюс которых не горланящий матом боцман и одноногий капитан с крюком, а экологичность. Тем более электродвигатель необязательно подпитывать лишь только от "розетки", можно зарядиться во время движения под парусом или от солнечных панелей.

Полезная нагрузка судна приблизительно равна 250 тоннам. Что не так уж и мало. Ну а мы в связи с этой новостью ждем фильма пираты XXI века с Данилой Козловским в главной роли, в крайнем случае с его коллегой - Сашей Белым Сергеем Безруковым.









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