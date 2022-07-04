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Все мы помним золотые времена из эпохи "Димона Красно Солнышко", когда условный доллар был "по 35", никаких санкций не было, как и товарного дефицита из мира железа. В общем счастливую беззаботную эпоху, которую мы все дружно потеряли. И вот после некоторых политических событий, злой западный буржуин стал "точить кинжал" на Россию-матушку, но так как зубки могли и обломиться об твердыню армии самой большой страны в мире, решено было давить экономически, что, проще говоря, и называется санкциями. После

такого западного "подарка", внутренние цены как с цепи сорвались, ну и внутренний курс зеленой бумажки тоже подрос. Поэтому простой народ "решил", что большой курс рубля к доллару - это плохо и противно, ведь даже Иван-дурак из деревни знает: весь импорт закупается за доллары и евро. В том числе и горячо любимая электроника и сопутствующие товары. Значит дешевый доллар - это хорошо?

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Основа любой экономики: все хотят продавать свой товар (тут может подразумеваться как физический товар, так и труд, знания, технологии) подороже, а покупать чужой товар подешевле. Все так, но и переходя к основной теме статьи: курс рубля, это как погода - кому-то нравится жара (дорогой рубль), а кому-то нравится холод (дешевый рубль). И этот кто-то: это импортеры и экспортеры. Буквально: при "усилении" рубля (что сейчас и происходит) страдает экспортная экономика, к которой, кстати, мы и относимся. При излишне крепком рубле себестоимость производства товаров на экспорт будет заоблачной. Соответственно упадет экспорт. Да еще и эти злополучные санкции... Но и импортерам несладко: объем импорта резко снизился - конкуренция среди продавцов на внутреннем рынке несоизмеримо упала. Отсюда цены внутри страны не снижаются, а наоборот, растут именно в рублях, а зарплата остается на прежнем уровне, если даже не падает. И при "усилении" рубля наш товар на внешних рубежах становится менее конкурентным, т. к. при равных затратах сейчас и раньше, теперь мы продаем товара в два раза меньше, что неприятно для любого покупателя. Но в то же время чем крепче рубль - тем доступнее товары для внутреннего потребителя.

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А как насчет "слабого" рубля. А слабый рубль - это удар по внутреннему потребителю, который при таком раскладе будет просто меньше покупать, поэтому экономика будет стагнировать. В общем куда ни поверни, везде а-та-та.

Пояснение

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Слабый рубль нужен для того, чтобы товары, произведенные в стране, были конкурентоспособны на внешних рынках.

Ты произвел тонну алюминия и хочешь продать её другой стране.

Себестоимость её производства 100 руб. (вложено национальной валюты в продукт)

Если доллар стоит 100 рублей, то произведенная на 100 руб продукция будет стоить заморскому купцу 1$. А если доллар стоит 50 рублей, то 2$. Таким образом при более низкой стоимости национальной валюты (по отношению к доллару), произведенная в стране продукция на мировом рынке более конкурентоспособна. Поэтому понижение курса внутренней валюты - это инструмент завоевания внешних рынков в жесткой конкуренции (этим инструментом эффективно пользуется тот же Китай). А вот когда внутренняя валюта резко крепнет, это резко меняет соотношение сил на тех внешних рынках, где ты был очень конкурентоспособным. Но есть исключение: у США все не так - согласно Бреттон-Вудской системе, доллар из как бы внутренней валюты стал внешней, и теперь зарубежные покупатели у той же США за ЭТУ ЖЕ зеленую бумагу всё и покупают.

Подведение итогов

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Сильный рубль начнет медленно, но верно убивать все производство, как экспортно-ориентированное, так и внутреннее, потому что импорт будет дешевый, самим производить такое дорого. Кроме нефтяной и газовой отрасли конечно. По итогу получаем такую картину: "деревянный" рубль - сильно дорогой, но все что кроме "нефтянки" и газа - в большой сами знаете что, а дальше растет безработица, так как платить нечем, а вот цены будут дешевые. Поступления в бюджет сильно просядут, так как внутренняя экономика тоже сокращается и тут еще вторая причина: снижение экспортных пошлин на газ и нефть в пересчёте на рубли, что тоже не есть хорошо для наполнения федерального бюджета. Поэтому вангую: к концу года правительство постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы курс бакса и евро достиг уровня 70-80 рублей за искомую единицу.







