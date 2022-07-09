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Они нас санкциями, а мы их... высокими ценами на нефть и газ (благодаря тем же санкциям). Вот идеальный пример обоюдной игры под названием "санкции". Ведь ограничивая продажу природных богатств Российского государства или создавая сложности в их выход на внешний рынок, страны, вводящие все новые и новые санкции, прежде всего, выстреливают в самих себя. Судите сами: Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс не далее, как осенью 2021 года, провозгласил "смерть" "неэкологичным" видам топлива (видео ниже), а вот буквально на днях умело "переобулся": оказывается, Европе необходимо снова возобновлять использование ископаемого топлива, иначе текущей зимой страны ЕС будут охвачены массовыми беспорядками из-за высоких цен на энергоносители.

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Я уверен, что если мы не можем дать эти гарантии, то общество окажется на грани, как и везде, из-за высоких цен на энергоносители, инфляции и быстрого роста цен на продукты питания

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Ну и как нельзя кстати, цены на биток упали до невозможности, и бедные майнеры стали сливать за бесценок свои драгоценные видеокарты, нам хорошо, да и электричество поберегут для более важных нужд: например для работы обогревателей этой зимой. Ведь ранее запрещенного угля может и не хватить. А полезность солнечных панелей пока оставим для фантастических рассказов писателей.



