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Спутниковый интернет-сервис SpaceX на днях отправил своим пользователям электронное письмо с просьбой о помощи в борьбе за сохранение спектра 12 ГГц для использования спутникового интернета Starlink. Работа на этой частоте позволяет пользователям Starlink подключаться к интернету через пользовательские терминалы, которые передают данные со спутников, вращающихся вокруг Земли на низкой околоземной орбите. Данные терминалы используют спектр 12 ГГц для соединения со спутниками, но этот спектр также используется поставщиками многоканальных услуг распространения видео и данных (MVDDS) и DISH, которые десятилетиями имели права на этот спектр.

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   Данный конфликт по поводу использования спектра 12 ГГц в федеральной комиссии по связи (FCC) нарастает с каждым днем. Агрессивный путь бизнесмена Илона Маска по продвижению своего детища, вызывает бурю раздражения у стародавних конкурентов. В особенности, когда SpaceX начала быстро запускать спутники, предоставлять пользователям оборудование и открывать свою сеть для публичного использования.

По словам того же Илона Маска компания DISH пользуется услугами влиятельного лобби, дабы склонить на свою сторону Федеральную комиссию по связи и закрыть проект Starlink

   И в своем письме руководитель SpaceX решил в такой же активной манере попытаться достучаться до сердец пользователей своего детища и попросить поддержки. В письме Илон утверждает о платных лоббистах, цель которых "сковырнуть" с рынка Starlink, ведь якобы по заявлениям DISH, спутники Маска "убивают" связь между пользователями и продуктами самой DISH. К письму также прикреплено обширное исследование об отсутствии связи между спутниковым интернетом Starlink и появлением помех для для деятельности DISH.

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   Ну а мы пока издалека будем следить за этой эпичной битвой по поводу использования 12 ГГц в далеком-далеком "оплоте демократии".

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#илон маск #starlink #спутниковый интернет #бизнес-конфликт
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