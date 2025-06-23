Для хотя бы призрачного шанса поразить хорошо укрепленный ядерный объект в Фордо пришлось задействовать стратеги-бомбардировщики B-2 Spirit и "Сверхбомбы" GBU-57.

Во время воскресной ночной атаки на объекты Ирана, участвовавшие в национальной ядерной программе по обогащению урана до военных значений, ВВС Штатов применили отвлекающую тактику, запустив группу бомбардировочной авиации со специально активированными радиолокационными ответчиками. Причем бомбардировщики показательно летели в противоположную сторону от региона Ближний Восток. О таком маневре американского оборонного ведомства перед атакой на подземные центры исламской республики сообщили журналисты New York Times.

Репортёры отметили, что только B-2 Spirit умеют подниматься в воздух с тяжелыми бомбами спецназначения под наименованием GBU-57A/B.

В материале указано, что с взлётно-посадочной полосы аэродрома в штате Миссури вверх взмыли две одинаковых группы стелс-бомбардировщиков B-2.

Первая партия тяжелых «стратегов» взяла курс на остров Гуам, предварительно включив транспондеры, тем самым позволив коммерческим спутникам следить за их полётом. Но вот остальные семь боевых машин выключили датчики, осуществляя полёт в режиме радиомолчания в направлении Ирана. Это позволило на короткое, но необходимое время для экстренной операции выполнить в иранском небе задуманное.

Сама атака состоялась 22 июня, когда под удары «бункерных бомб» GBU-57 попал ядерный завод в Фордо. По ядерным центрам в Натанзе и Исфахане ударили дальнобойными ракетами Tomahawk.

И, по данным части военных экспертов, даже использование 14-тонных бомб против скального свода в Фордо не гарантировало сильнейшие повреждения подземной инфраструктуры.