Максимальная пробиваемость MOP — 60 метров грунта, а толщина базальтового свода на подземном объекте — 90 метров, и это без учета слоя усиленного бетона.

«Бункерные бомбы» GBU-57 вряд ли разрушили на серьезном уровне подземный ядерный объект государства Иран, построенный под скальной породой рядом с городом Фордо. При этом заявления высших властей Соединенных Штатов об якобы военной удаче и полностью выполненной боевой миссии стоит рассматривать исключительно как политические. О лишь частичном успехе воздушной миссии шести B-2 Spirit в иранском небе рассказали обозреватели ТГ-канала «Военная хроника».

По мнению аналитиков, большинство западных медиа после воскресного удара американских ВВС посчитали, что сверхтяжелые «подземные бомбы» GBU-57 наверняка разрушат любую углубленную цель – будь то бункер или подземный и хорошо защищенный завод по обогащению урана.

Но на самом деле на высокую боевую эффективность многотонного авиационного боеприпаса влияют сразу несколько весомых факторов: от плотности грунта и типа породы в месте удара до высоты бомбометания стратегического бомбардировщика и точности попадания. Не стоит сбрасывать со счетов и геометрию подземной цели.

Так, при соблюдении идеальных условий глубина проникновения американской 13,6-тонной авиабомбы равна 60 метрам в случае самой лучшей попытки. Но военные строители иранской армии возвели объект в Фордо на глубине 90 метров, при этом выбрав в качестве естественного защитного покрытия скальный массив.

Разумеется не стоит сбрасывать со счетов и вероятное наличие щита из армированного бетона, которого могло быть больше чем один. Вместе природный базальт и искусственный бетон как раз два союзника, взаимно усиливающие друг друга: так, поверхность из базальта может рассеять ударную волну после взрыва боевой 2,7-тонной части, а бетон окончательно затормозить движение толстостенной бомбы.

Поэтому, как резюмируют авторы публикации, есть целый список причин, почему пробить по итогу верхний свод Фордо, так и не удалось даже при использовании нескольких бомб «сверхтяжелого класса», таких как GBU-57.