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Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится

По версии журналистов ABC, США примут решение о вступлении в конфликт Ирана и Израиля в течение ближайших 48 часов, потому что Дональд Трамп против, чтобы Тегеран продолжал ядерные исследования и развивал собственную ракетную программу.
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   Дональд Трамп после совещания с ближайшими советниками решил дать официальному Тегерану временной период от 24 до 48 часов для прекращения сопротивления Израилю в ходе текущей операции Тель-Авива под названием «Восходящий лев». Об этом рассказали журналисты канала ABC после беседы со своими источниками из стана американской президентской администрации.

   Как заявили корреспонденты телевещательной компании, сегодня глава Белого дома созвал советников в помещение ситуационной комнаты на совещание, на котором попросил изложить мнения собравшихся по поводу силового урегулирования ирано-израильского конфликта и возможных последствиях для мира. В ходе встречи к единому решению прийти не удалось. Но Трамп по-прежнему уверен, что метод силовой проекции заставит Тегеран пойти на попятную и отказаться не только от продолжения ядерных исследований, но и полностью свернуть или значительно сократить собственную ядерную программу. 

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   А чтобы слова Трампа об ультиматуме руководству Исламской Республики были не просто словами, а опирались на реальные дела и грозные намеки, информационное пространство планеты заполонили новостные сводки о перебазировании сразу трёх десятков воздушных танкеров США – KC-135 и KC-46. Именно эти воздушные судна военной направленности были переброшены с мест постоянного базирования материковой части североамериканского континента в ряд европейских стран, то есть куда ближе к зоне ближневосточного конфликта, чем это было изначально в недавний период относительно мирного сосуществования Израиля и Ирана.

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Топливозаправщик заправляет F-16

   И объясним, зачем столько воздушных топливозаправщиков американским военным понадобилось использовать в регионе Ближнего Востока. Так, в ЦАХАЛ имеется не менее 200 лётных единиц актуальных боевых самолётов. Но даже для такого количества топливозаправочная мощь сразу 30 танкеров KC-135 и KC-46 — это чрезвычайно избыточно. И хотя истребители ЦАХАЛ F-15I могут самостоятельно долететь до иранского неба в рамках текущих боевых миссий, израильским F-16I даже с наличием подвесных баков справиться с такой задачей затруднительно. Как раз таким истребителям и нужны многочисленные воздушные танкеры. Но, разумеется, 30 танкеров для операций топливозаправки прямо в воздухе нужны для снабжения американской бомбардировочной и истребительной авиации США, если Трамп всё-таки отдаст приказ о боевом вмешательстве в ближневосточные дела.

Израильский F-15I

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   А теперь дадим слово отечественным аналитикам ТГ-канала «Военный осведомитель», рассказавшим о возможностях ЦАХАЛ в выведении из строя хорошо укрепленных подземных заводов Ирана, непосредственно задействованных в ядерной программе Тегерана.

Израильский F-16I в рамках миссии "Восходящий лев"

   Так просьба израильского политического руководства к Соединенным Штатам о прямом вмешательстве в конфликт красноречивее всего свидетельствует, что военное руководство Израиля переоценило свои силы и не смогло в течение текущих 5-дневных боевых действий добиться выполнения главных целей. Речь идёт об эффективных воздушных ударах. Ведь предполагалось, что выпущенные за один день 13 июня 330 выпущенных дальнобойных ракет и высокоточных бомб в рамках операции «Встающий лев» точно обезвредят объект по обогащению урана в Фордо. Но этого не случилось.

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Объект Фордо

   И, как общеизвестно, в Израиле имеется собственный противобункерный арсенал, состоящий из бетонобойных американских бомб. Именно их конструкторы США разработали для выведения из строя подземных помещений: всё благодаря высоким проникающим свойствам таких бомб. Всё дело в том, что такой боеприпас, в отличие от классического, имеет толстостенный корпус, способный сохранять целостность, даже ударяясь о твердую плоскость таких конструкций, как армированный бетон. А для предупреждения раннего взрыва на недостаточной глубине конструкторы установили взрыватель замедленного действия, срабатывающий только после проникновения на необходимую глубину.

Одна из версий противобункерной бомбы BLU-109

   Именно такими бомбами для ВС Израиля являются 1-тонные BLU-109/B с возможностями отечественных УМПК благодаря комплекту JDAM и 2-тонные GBU-28. Оба боеприпаса использовались для борьбы с подземной инфраструктурой военизированных формирований Ливана и Сектора Газа.  

   Так, бомба BLU-109/B демонстрирует уверенное поражение подземного объекта до 20-метровой глубины и почти 2 метров железобетона, а GBU-28 проникает на 30-метровую глубину и пробивает уже максимум 6 метров армированного бетона. Такой специальной мощи достаточно для уверенного разрушения подземной инфраструктуры, такой как тоннели, усиленные ангары, бункеры и пещеры. Но если идёт речь о разрушении подземного объекта Фордо, чья глубина залегания, по данным Института науки и международной безопасности, равна примерно от 50 до 90 метров, явно мало.

Старые, но более мощные чем 1-тонные бомбы BLU-109/B 2-тонные GBU-28

   Поэтому израильские BLU-109/B и GBU-28 максимум, что могут, так это обрушить своды въездных тоннелей и нарушить целостность части обогащающих центрифуг благодаря гидродинамическому эффекту. Разумеется, такие повреждения устранить иранским военным строителям возможно довольно быстро. Но Тель-Авив устраивает только тотальное разрушение архиважного для Тегерана подземного ядерного завода Фордо.  

   Значит, для такой миссии Израилю потребуются не только дополнительные поставки обычных противобункерных бомб из собственных арсеналов США, но и передовых GBU-72, чье испытание завершилось в 2021 году. Но даже применение последних может оказаться бесполезным, если говорить о многометровой глубине объекта Фордо.

   Поэтому в свое время американские военные аналитики предпочли заиметь 14-тонные глубокопроникающие боеприпасы GBU-57A/B, чьей ударной мощи достаточно для успешного прохождения 60-метрового слоя усиленного металлом бетона и для пробития 80-метровой толщины скального грунта. Такие бомбы конструкторы Соединенных Штатов специально создали для разрушения подземных заводов Ирана и Северной Кореи. Но единственный большой минус такого вооружения – это слишком огромная масса и внешние габариты. Поэтому единственной страной в мире, авиация которой может использовать такой Massive Ordnance Penetrator, это ВВС Штатов. Именно в распоряжении военно-воздушных сил последних есть соответствующие требуемым характеристикам стратегические бомбардировщики.

Испытания "матери противобункерных бомб" – GBU-57

   Ещё одна причина, по которой США вынуждены использовать десятки самолётов-заправщиков вблизи Ближнего Востока, — необходимость снабжения топливом стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit непосредственно в воздухе. Подспудно танкерная авиация позволит нарастить оперативную гибкость для израильских F-16 и F-35, которые благодаря взаимодействию с самолётами серии КС могут нести больше ракетно-бомбового вооружения, не тратя драгоценную полезную нагрузку на внешние топливные баки, тем самым увеличивая больше текущий урон военных и ядерных объектов Ирана.


Выводы

   Без прямой военной помощи Белого дома Израиль вряд ли самостоятельно достигнет поставленной цели в ходе операции «Восходящий лев» и гарантированно разрушит критически важные объекты, необходимые иранскому государству для создания ядерного оружия. И в случае отказа США от непосредственно боевого оперирования своих бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей F-22 и F-35 не факт, что использование только топливозаправщиков KC-135 и KC-46 и передача дополнительного комплекта стандартных бомб серии BLU и GBU поможет еврейским ВС гарантированно на 100% уничтожить подземную инфраструктуру объекта Фордо. Поэтому лишь с подключением B-2 Spirit и «подземных бомб» GBU-57A/B у ЦАХАЛ появится действительно высокий шанс надолго, если не навсегда, оставить атомный проект Ирана в прошлом.

B-2 и сверхтяжелая MOP GBU-57

   Но напоследок добавим, что прямое участие ВС Соединенных Штатов в конфликте – это совершенно другой уровень эскалации, который Дональду Трампу при всём могуществе США вряд ли простят как американский народ и непосредственно собственные избиратели, так и истеблишмент, включая родную Республиканскую партию. Тем более даже ближайшие сторонники, такие как авторитетный журналист Такер Карлсон, сомневаются в высокой боеспособности американской армии образца 2025 года.

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