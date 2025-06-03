Военный аналитик и действующий пилот боевой авиации Алексей Воевода разместил видео с демонстрацией посадки военно-транспортного самолёта посреди населённого пункта. При этом Ми-8 выполнял одну из своих задач – высадку десанта. Правда десантирование больше похоже на курьез, тем более пассажиры в этот раз больше оказались гражданскими персоналиями, чем бравыми штурмовиками. Об этом говорит дальнейшее развитие событий в ролике.

Так Ми-8 в расцветке камуфляж и классической красной звездой на корпусе вертолёта боковым маневром выполнил посадку, «прилунившись» на часть обочины асфальтовой дороги. Судя по видам, трасса вела в жилой микрорайон, а внимательное наблюдение за картинкой легко выдало локацию действия – Ямальский район ЯНАО.









Разумеется видно, что пилоты выполнили свою работу на отлично, посадив винтокрылую машину в сложных условиях косогора, а самим пассажирам лишь оставалось спрыгнуть на тротуар.

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Но что-то пошло не так сразу после того, как двое десантируемых удачно высадились и переместились подальше от точки десантирования. Третий человек решил высадиться прямо с багажом и не рассчитал свои последующие шаги, подскользнувшись в момент приземления. Данная картина и рассмешила автора видеозаписи.