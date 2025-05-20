Семейное фэнтези «Морозко», снятое в творческом кооперативном сотрудничестве коммерческими компаниями Star Media и «Централ Партнершип», выйдет в следующем году.

Сюжет кинокартины далёк от оригинала по части противостояния двух сводных сестер: теперь Марфа и Настя должны отстоять право собственной деревни на классическую русскую зиму, которая куда-то исчезла. И во время освобождения самого холодного времени года девчата должны справиться со злой ведьмой, как и влюбить в себя Морозко. Лента была снята в красивых местах Подмосковья, Карелии, ленинградского и липецкого регионов.

Ролями в фантастическом фильме отметились Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и другие. В роли режиссера-постановщика выступил Эдуард Бордуков. Выход кинокартины запланирован на 14 февраля следующего года.