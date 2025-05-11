Одновременно развернутые во всю мощь производственные циклы по выпуску снарядов сразу на нескольких отечественных заводах позволят российской армии получить более чем 3-х кратное превосходство по запасам над ЕС и США вместе взятых.

Несмотря на то, что экономика североамериканского государства является самым настоящим флагманом в мире гражданской продукции как по объему, так и по качеству, совсем другая картина открывается осведомленным экспертам, желающим сравнить текущие производственные возможности ВПК США и России.

Так, действующий высокопоставленный американский военный Крис Каволи, занимающий должность руководителя силами североатлантического альянса, в рамках свежего выступления для участников Комитета по делам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов заявил, что у РФ «невиданными темпами» появляются новые солдаты, танки и снаряды с ракетами.





На конец весны 2025 года мощностей оборонно-промышленного комплекса РФ хватит для выпуска 1500 танков за 12 месяцев, что для ВПК Штатов кажется фантастикой. Специалисты частных фирм и государственных корпораций максимум, что могут сделать, так это выпустить по итогу этого года всего 135 тяжелых боевых машин.

Не менее впечатляющие успехи есть и у отечественных заводов, занимающихся выпуском легкой бронетехники. Всего в 2025 году с конвейера должно сойти 3000 единиц бронемашин. Одновременно в США в этом году вообще по плану не предусмотрен выпуск БМП.

Есть успехи по мнению генерала и в выпуске артиллерийских снарядов, которых с российских производственных конвейеров выходит порядков 250 тыс. экземпляров в месяц. Поэтому очень скоро у ВС России появится превосходство более чем в 3 раза по запасу боеприпасов над Штатами и ЕС вместе взятыми.