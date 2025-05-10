По строительным планам весь объект должен быть готов в текущем году с заделом выпускать за 12 месяцев как минимум 6000 тонн взрывчатых веществ.

Благодаря достижениям российских строителей и плотной работе инженеров по оснащению производства новыми станками и выпускающими линиями «Завода имени Я. М. Свердлова», последний существенно расширил свои возможности по производству мощных взрывчатых веществ, о чем узнали журналисты агентства Рейтерс.

Как выяснили корреспонденты издания, ознакомившись с содержанием спутниковых фотографий, выполненных разведывательными спутниками, отечественное предприятие может в 2025 году похвастаться практически завершенным строительством усовершенствованной производственной линии, главное назначение которой – выпуск в большом объеме гексогена или октагена. Именно в данных взрывчатых веществах нуждаются оружейники, собирающие тяжелые артиллерийские снаряды 152-мм калибра.

Согласно же важным файлам, в планах у руководства завода как можно быстрей увидеть воплощение на территории производственного комплекса как минимум 20 строений, часть из которых относятся к складским помещениям.

Помимо увеличения количества зданий, специалисты по коммуникациям будут строить подземные защищенные тоннели и подводить дополнительные железнодорожные пути.

По строительным планам весь объект должен быть готов в текущем году с заделом выпускать за 12 месяцев как минимум 6000 тонн взрывчатых веществ. Именно столько хватит для оснащения 1,28 млн. 152-мм артиллерийских боеприпасов.

По сведениям генерала Соединенных Штатов Кристофера Каволи, текущие возможности российского ОПК позволяют выпускать не менее 3 млн. снарядов в год, что для военных аналитиков обозначает превосходство по снарядным запасам над Североамериканским государством и Евросоюзом вместе взятых минимум в 3 раза.