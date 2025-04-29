Импортозамещенный лайнер крайне необходим отечественным авиаперевозчикам "уже вчера"

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации провели в рамках полёта первого опытного экземпляра SJ-100 проверку отечественного автопилота. Об успехах воздушных полигонных испытаний ближнемагистрального самолета Суперджет в импортозамещенном варианте рассказала пресс-служба ГК «Ростеха» в ТГ-канале компании. Как высказались испытатели, результаты полёта были признаны позитивными.

По информации представителей ОАК, полёт выполняли на высотах до 12,2 километра и по длительности перелёт составил 4 часа 10 минут. Во время столь длительного путешествия авиационные эксперты протестировали основные режимы автопилотного режима: набор высоты, полёт по горизонтали, режим снижения, разворот на заранее запрограммированный курс и иные пилотажные схемы.









В ОАК заключили, что испытания получили положительную оценку и позволили приблизить следующий шаг – сертификационные мероприятия лётного характера, в которых будет использован режим автоматического управления.

По последним сведениям полностью импортозамещенный Суперджет-100 должен совершить 130 сертификационных подъемов в воздух. Причем для соблюдения всех вариаций, некоторые полётные задания должны быть выполнены при высокой и низкой температуре экстремального характера.