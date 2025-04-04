Базовая модель Nintendo Switch 2 будет стоить $449.

Игровые сетевые ресурсы одними из первых получили в рамках тестирования портативную приставку Switch 2, выпущенную японской корпорацией Nintendo.Корреспонденты порталов сразились в Cyberpunk 2077, Mario Kart World и другие известные игровые серии.

Игровые аналитики подчеркнули, что модель второго поколения демонстрирует графику продвинутого уровня в сравнении с предыдущим поколением гибридной игровой консоли, как и обрадовались увеличенному количеству FPS в релизах. Уже на 100% известно, что второй Свитч отметится поддержкой трассировки лучей, как и поддержкой DLSS.

Репортёры смогли запустить Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, выбрав в качестве базовых опций графики средний и высокий профили. Причем особое удовольствие тестировщики получили от прохождения Mario Kart World – всё благодаря увеличенному экрану, отлично визуализирующему внутриигровые болиды.

Понравилась аналитикам и вторичная функция Joy-Con, которая позволяет после нехитрых манипуляций задействовать магнитный джойстик в качестве классической компьютерной мыши. Благодаря этому на Switch 2 гораздо проще нацеливаться. В чем наглядно и лично убедились проверяющие в рамках прохождения Metroid Prime 4: Beyond. Точно такая опция появится и в Civilization 7.

Подытоживая, эксплуатанты заметили, что Nintendo Switch 2 на 100% не революция и не тысяча шагов вперед. Но портативная консоль точно оправдала ожидания, заявили представители известных игровых порталов.

Напомним, что официальный релиз Switch 2 будет 5 июня, а приставка получит со старта 46 игр.

Дополнительно подчеркнем, что куда менее оптимистичны в оценках оказались простые игроки, прямо заявляющие, что второе поколение есть тот самый провал, который точно не стоит своих денег. О том что не всё так радужно, свидетельствуют и резкий скачок акций японской корпорации прямиком вниз.

Не добавляет финансовой уверенности в завтрашнем дне и сегодняшние события в Соединенных Штатах, где Дональд Трамп лично объявил о заградительных пошлинах в отношении 185 стран. Подобное развитие событий наверняка сделает так, что консоль Switch 2 станет дороже, что отпугнет геймеров от потенциальной покупки ещё больше.