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Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов

Португальский корабль в 1533 году с названием "Добрый Иисус" с ценным грузом на борту должен был добраться из Лиссабона в Индию через Африку, но плохие погодные условия и ошибка экипажа привели к историческому кораблекрушению.
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   В обычном для того времени морском путешествии моряки его высочества португальского короля Жуана III Благочестивого должны были из столицы королевства – Лиссабона, доставить до берегов Индии важный груз. Так в 1533 году 7 марта судно под личным наименованием Bom Jesus, что в переводе на русский с португальского значит как «Добрый Иисус», отправилось в свой обычный путь, где должно было проследовать путем огибания южной оконечности Африки прямиком в Западную Индию, но сокрушительный шторм вдоль африканского участка берега, где судоходство наиболее подвержено угрозам из-за сложного характера местности, все кардинально изменил. Тем временем для всех до событий 2008 года точная печальная история судовой команды и корабля «Доброго Иисуса» оставалась загадкой, пока остов полусгнившего галеона не нашли представители компании De Beers. А так как надводное средство перевозило многие богатства, в том числе золотые монеты в размере 13 млн. долларов в современном эквиваленте, потенциальное обнаружение корабля, помимо важных археологических сведений, сулило и большой финансовый куш. И что радостное, всё это было найдено в одном месте: в пустынной местности африканского государства Намибия. Остатки бывшего плавсредства были обнаружены во внутреннем периметре искусственной лагуны, которую до этого осушили добытчики алмазов.

   И что самое интересное, предсказал находку до её момента обнаружения ещё за 12 лет ученый Дитер Ноли, занимающий должность главного археолога Южно-Африканского института морских археологических исследований. Доктор наук предполагал, что затонувший галеон первыми найдут намибийские добытчики, сотрудничающие с De Beers. Тем более ведущий сотрудник института примерно указал им, в каком квадрате местности искать гипотетическую находку.

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   И действительно, как только начались первые археологические работы в намибийской пустыне ещё в далёком 1996 году, Ноли предполагал в своих многочисленных беседах с представителями Де Бирс, что им удастся совершить археологическое открытие. И как только они сделают это, он должен был быть уведомлен одним из первых. Такое интервью для корреспондентов Fox News ученый дал в 2016 году. И когда репортёры канала спросили, что ожидает вместе с кораблем обнаружить археолог, он ответил, что «мешки с золотом и испанские мечи».

   На самом деле Ноли был не так уж далёк от истины: помимо клада золотых монет, была найдена пушка. Причем когда корабль обнаружили, самое главное богатство – тот самый сундук с золотыми монетами, был обнаружен лишь спустя 7 дней от начала раскопок в пустыне.


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Раскопки на месте находки


   Помимо вполне себе логичных золотых португальских монет, старатели нашли и россыпь золотых монет испанского королевства. Именно по золотой валюте твердой чеканки того времени с высочайшей достоверностью удалось установить, что это был именно португальский корабль Bom Jesus. Помимо груза золотой валюты, внутри палубных помещений скрывался груз олова, слоновьих бивней и медные слитки на 44 тыс. фунтов.

   Причем как бы это не звучало удивительным, именно «малоценные» медные слитки сыграли главенствующую роль в сохранности разрушенного морской непогодой судна, ведь морские микроорганизмы довольно-таки с радостью разрушают практически любую древесину, попавшую на дно после кораблекрушения, перерабатывая её для себя как источник энергии в ходе «обеденного ритуала». Разумеется, бактерии также легко бы уничтожили и кожаные обложки средневековых книг и кожаные туфли тогдашних моряков: и всё это было бы полностью разрушено при условии отсутствия меди среди груза корабля, которая является ядом для большинства морских микроорганизмов. Именно поэтому на протяжении 500 лет ничто из списка выше, будучи на морском дне, кардинально не пострадало.

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Монета с судна

   Помимо национальных золотых монет, дальнейшие раскопки на месте кораблекрушения привели к находке и серебряных монет, отчеканенных португальским монетным двором, бронзовых пушек, средневековых навигационных инструментов, кухонной судовой утвари и тогдашнего огнестрельного и рубящего вооружения – мушкетов и мечей соответственно.

   Всего было найдено 2000 золотых монет, не менее 50 слоновьих бивней, пять якорей и частично сохранившийся компас. А вот сам корабль значительно пострадал, существенно потрепанный стихией моря за эти 500 лет.

    Что до груза золотых монет, несмотря на стойкость золота к окислительным процессам, благородный металл достаточно мягок при механическом воздействии. Именно этим объясняется факт, что найденные золотые португальские крузадо находились в деформированном состоянии, так как на сундук с деньгами упал сверху остов корабля.



   И что очень по-прежнему волнует археологов, несмотря на обнаружение клада ценой в 13 млн. долларов, это каким образом корабль утонул и почему это случилось прямо в акватории, известной морякам средневековья своими тяжелыми погодными условиями – регулярными туманами и крайне разрушительными штормами.

   По одной из версий корабль попал в сильный шторм, из-за чего оказался вблизи берега и местных скал, заставив судно сразу перевернуться. А как только из-за постоянного отступления прибрежных вод от прошлой береговой линии участок суши стал больше, тогда и появился шанс найти корабль не среди стихии моря, а среди суши. Что как мы видим и случилось в 2008 году.

   А тем временем история найденного клада не закончилась, потому что рассчитывая, что клад полностью достанется DeBeers, специалисты алмазодобывающей компании остались ни с чем: все монеты из клада перешли в собственность правительства Намибии.


португальский крузадо конца XIV века

   И как пояснил Ноли, всё это произошло в рамках обычной юридической практики, когда найденный предмет или список предметов в периметре береговой линии, принадлежат именно государству, к чьей территории относится берег. Но в случае, если корабль принадлежал стране, то находка переходит в полную собственность национального судовладельца. Таким собственником должен был оказаться сегодняшний официальный Лиссабон, но чиновники Португалии приняли великодушное решение подарить сам корабль и весь его клад Намибии.

Выводы



Реконструкция. Примерно так выглядел корабль


На март 2025 года обнаруженный корабль является обладателем титула самого старого и ценного для науки кораблекрушения, произошедшего южнее африканской Сахары.

   Отметим, что археологам и ученым сильно повезло, так как останки судна сохранили, помимо 500-летнего деревянного каркаса корабля и сам груз, в том числе драгоценности. А раз последние никуда не исчезли, то со 100% вероятностью можно утверждать, что именно научные сотрудники были первыми, кто увидел корабль спустя полтысячелетия. И помимо груза золотых и серебряных монет, хорошая сохранность части имущества позволит установить, как 500 лет тому назад проходили трансморские экспедиции и где были проложены тогдашние торговые пути великой Португальской империи. Кроме того, раз был обнаружен большой арсенал, состоящий из мушкетов и мечей, а галеон охранялся бронзовыми пушками, сам корабль относился к сугубо военному средству. 



   И возвращаясь к маршруту «Бом-Жезуша». Сегодняшние знания позволяют утверждать, что в XV веке при Жуане III Благочестивом вдоль Африки перевозились особо дорогостоящие товары: металлы – серебро, золото, медь, товары – слоновая кость, специи и шелк. Это достаточно важно для археологов и ученых-историков.

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