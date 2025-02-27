MS: Зеленскому трудно отказаться от подписания сделки о минералах с США
Журналисты из Японии, работающие в газете Mainichi Shimbun, указали, что глава Украины Зеленский стоит в безальтернативном положении: хочет он или нет, но его подпись будет стоять в сделке о запасах украинских недр с США.
И как указал автор информационной заметки, из-за желания саботировать договор о полезных ископаемых текущие отношения между Североамериканским государством и Украиной находятся на самой глубокой впадине охлаждения. И лучшим вариантом для Зеленского было бы согласиться на условия сделки. Иначе Украина мгновенно превратится в страну без помощи от Вашингтона.
Высказались в отношении украинского лидера и представители британской Financial Times. Иностранные журналисты располагают сведениями, подтверждающими, что Зеленский готов согласиться на условия Трампа и наконец подписать сделку.
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