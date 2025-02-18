Цифровой гигант из мира самых богатых компаний США, такой какой Google, оказался должен к 18 февраля сумму равную, практически трём дуодециллионам рублей. О занимательном факте из мира внешнеэкономических взаимоотношений рассказал журналист РИА Новости, посетивший недавнее заседание Арбитражного суда Москвы.

Как рассказал репортёр в своей свежей публикации, всех известных активов, сосредоточенных на планете Земля, на 100% не хватит, чтобы иностранная корпорация смогла рассчитаться со своим невероятно огромным долгом перед отечественными телевизионными компаниями.









Напомним предысторию резонансного события, когда в октябре 2024 года пул российских телеканалов затребовал у зарубежной фирмы компенсацию за блокировку профилей на YouTube. На момент осени коллективное исковое требование содержало сумму с 36 нулями.

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Каждые сутки отказа добровольно компенсировать долг штраф для Гугл увеличивается на 100 тыс. рублей, а общая сумма неустойки повышается в геометрической прогрессии.

По информации издания The Washington Post, исковые требования от российских каналов к Google стали больше, чем всё богатство мира.