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Из Банка Англии за последние месяцы вывезли тысячи золотых слитков

Из-за этого золотовалютные запасы британского финансово-кредитного учреждения уменьшились на 2%.
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   Тысячи золотых плиток из золота были выданы их владельцам, тем самым перекочевав из защищенных ячеек Банка Англии в сейфы частных лиц и организаций с конца 2024 года после того, как к власти в Белом доме пришел Дональд Трамп. Держатели золота, хранившие в эпоху президентской каденции Байдена в Банке Англии благородный металл, опасаются внешнеэкономических последствий на фоне риска торгового конфликта с Североамериканским государством.

   Так согласно информации фирмы Threadneedle Street, за последние 100 суток из банковских хранилищ было запрошено 8 тыс. золотых слитков, что эквивалентно 2% общего запаса банка.

   Как пояснил топ-менеджер кредитно-финансового учреждения сэр Дэйв Рамсден, банковский офис был буквально усыпан запросами сразу после того, как цены на желтый металл на фьючерсных торгах в Нью-Йорке поднялись выше цен золота в Лондоне.

   С его слов трейдеры спешат разбогатеть на разнице цен между Лондоном и Нью-Йорком.

   Вторая причина по которой у инвесторов на 8 февраля довольно поверхностный сон – это вероятное появление новых заградительных пошлин со стороны США в рамках торгового противостояния.

   Подчеркнем, что в банке находятся 400 тыс. слитков из золота, принадлежащих ЦБ других стран и крупным дилерам, торгующим золотом. В этом же банке содержатся золотовалютные резервы и самого островного королевства, пишут журналисты The Telegraph.

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Теги

великобритания дональд трамп золото заградительные пошлины трамп и экономика threadneedle street банк англии
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