Вернемся к началу августа 2024 года, когда на полях российской спецоперации для ВСУ наблюдалась крайне удручающая картина: по итогам прошлого года украинская армия не смогла ничего добиться своим масштабным наступлением на юге Запорожской области, параллельно лишившись в атакующих действиях лучших ударных частей, укомплектованных из всего самого передового и отборного, чем располагали ВСУ. В огне летне-осенних боёв 2023 года сгорели многие западные образцы вооружений, в том числе немецкие танки Leopard 2 и бронетехника американского производства БМП Bradley, которая могла бы заменить ОБТ и даже в частности их превосходить, как идеальный десантный образец. А к концу осени, когда наступательный порыв ВСУ полностью выдохся, началось наступление ВС России, которое на момент января 2025 года до сих пор продолжается.

реклама





И именно к августу прошлого года украинские подразделения по части удержания собственных оборонительных редутов стали всё быстрей и быстрей терять позиции, не имея подготовленных резервов для купирования тактических продвижений российских солдат.

И в это самое время в голове главкома ВСУ Александра Сырского созрел, как ему казалось, гениальный план, позволяющий практически мгновенно добиться успеха для украинской стороны, совершив ударный маневр, направленный на исконную территорию РФ. Идею высшего украинского генерала поддержал украинский президент, который испытывает особую страсть к рискованным операциям, сулящим прежде всего получение политических очков, чем военных достижений.

Украинские элитные части предполагалось использовать для прорыва к Курской АЭС, чтобы в случае успеха попытаться у Москвы в последующих переговорах выторговать важные стратегические уступки территориального плана. Этот вариант был бы самым идеальным, так как вероятность прорыва к российскому атомному объекту вряд ли была выше 0,01%.

реклама





ВСУ в Курщине

Но даже в случае не достижения защитного периметра местной АЭС в украинском Генштабе считали, что неожиданные действия ВСУ в Курской области буквально заставят российских генералов снять наиболее боеспособные части с тогдашнего угледарского, часовяровского и северского направлений, чтобы заманить лучшие ударные части ВС РФ в украинскую ловушку. По одной из версий, высказанных экспертами по военным тактическим операциям, украинские генералы планировали дождаться переброски самых боеспособных частей армии РФ и организовать огненный капкан в пределах приграничья. Но даже если бы такой капкан организовать не удалось, то кратное снижение давления в ДНР и ЛНР на украинские позиции, позволило бы стабилизировать оборону ВСУ, как и в случае особой удачи, отбросить передовые группы россиян действующие здесь, ослабленные гипотетическим снятием ударных групп, направленных в Курщину. Но всё вышло совершенно не так.

реклама





Ситуация на 14 августа

По результату боёв периода августа-января 2024-2025 годов, ВСУ на донецком направлении стали всё быстрей и быстрей терять фортификационные узлы – всё из-за переброски лучших ударных частей украинских ВС для участия в курской наступательной операции. Было задействовано порядка 5-6 украинских бригад, усиленных сводными группами лучших солдат и лучшей техникой других подразделений.

По итогу, на момент 10 января, контролируемая Украиной территория в Курской области снизилась на 40%, а российские войска стремительно приближаются к Судже – точке сборки украинских военных, без контроля над которой ВСУ, практически в мгновение ока будут отброшены со всех приграничных земель контролируемых украинскими подразделениями в некоторых курских районах.

А та самая задумка, благодаря которой украинское высшее руководство надеялось дать шанс ВСУ отбросить войска ВС РФ из Донецкой области на момент августа 2024 года, совершив контрнаступление, либо сделать их продвижение невозможным – из-за ослабления действующей на Донбассе российской группировки, полностью провалилось. Совсем не этого ожидали Сырский и Зеленский.

реклама





Причем украинский сценарий пошел полностью по негативному отрезку, из-за чего продвижение ВС России в ДНР не приостановилось или замедлилось, а наоборот – значительно ускорилось.

Так за период с сентября 2023 года по март 2024 года российские штурмовые подразделения освободили лишь один город на Донбассе. Это была Авдеевка, укрепляемая на протяжении десяти лет, но для падения которой хватило три месяца. По итогу, ВСУ в неудержимом бегстве пришлось оставить её в январе 2024 года. А когда ВСУ начали критически неудачную курскую операцию для создания плацдарма внутри территории РФ, Украина потеряла контроль сразу над шестью городами Донбасса и стремительно приближается к потере ещё как минимум четырёх: Часова Яра, Торецка, Великой Новосёлки и Покровска.

Карта на 10 января 2025 года. Видно, что ВСУ потеряли уже 40% контролируемой территории



Ослабленная изъятием лучших ударных бригад украинская армия понесла тяжелые потери в наступательных действиях на курском направлении, теряя без особого смысла актуальные образцы западной бронетехники, намного лучше сгодившиеся бы в оборонительных боях в ДНР, действуя в полностью враждебной среде, где буквально под каждым кустом может прятаться отечественный расчёт с новейшими дронами на оптоволокне, которым украинский РЭБ нипочем.

Ещё хуже, что в жарких сражениях курского приграничья теряются самые стойкие и подготовленные солдаты самых сильных десантных и танковых подразделений ВСУ, заменить которых абсолютно некем. На Украине как минимум 500 тыс. человек находятся в розыске за уклонение от призыва в армию, а те мужчины, которые путем силовой мобилизации попали в ВСУ, не горят желанием заниматься отнюдь не самой спокойной штурмовой деятельностью, убегая из расположения частей или покидая передовые позиции в массовом порядке, как это было с элитной 155-й механизированной бригадой. Так из последней, ушло 1700 человек перед переброской под Покровск. Всё это в совокупности и привело к ещё более худшей ситуации на первую треть января 2025 года, когда ВСУ повсеместно отступают, а исправить ситуацию украинскому Генштабу вряд ли получится.

Выводы

А теперь подведем итог и систематизируем. Для высшего военного командования Украины эффект от наступательной операции оперативного уровня достиг уровня стратегического поражения, а короткое воодушевление первоначальных дней операции сменилось горькой расплатой.

Во-первых, куда умнее было бы оставить самые элитные части ВСУ для купирования российских атак на Донбассе. Именно здесь, уничтоженные ранее в районе украино-российской границы многочисленные Брэдли, Абрамсы, Челленджеры и Леопарды, принесли куда бы больше пользы. Тем более оборонительные действия куда безопасней и легче, чем с опаской, катаясь в курском приграничье на таких танках и БМП, находясь под угрозой постоянных атак дронов типа «Князь Вандал Новгородский», против которых внешние наведенные помехи абсолютно бесполезны, ожидать своего поражения. Всё тоже самое можно сказать и про личный состав украинских подразделений, который так и не смог прорваться к Курску и Курской АЭС, добившись лишь контроля над небольшой Суджей. А потери-то из-за этого для Украины весьма существенные.









Во-вторых, перебросив самые боеспособные соединения и подразделения в район Курщины, оборона ВСУ на Донбассе была тщательно размыта. Из-за чего ВС РФ стали продвигаться куда быстрее, выйдя к окраинам Покровска и окружая в кольцо Великую Новосёлку. Без проведения Курской операции такого точно не случилось бы к середине января 2025 года. А между тем после падения данных городов до соседней Днепропетровской области осталось всего 7 километров.

И в-третьих, о чем пишет The Washington Post, в случае неудачи ВСУ в Курском плацдарме, 60-тысячная группировка ВС РФ начнет наступление на Сумскую область. Что вполне логично и ожидаемо. Именно таким образом ВС России создадут санитарную зону, о которой ранее говорил Владимир Путин. Следовательно, Зеленскому придётся взять откуда-то резервы для купирования угрозы уже и на сумском направлении. Чего никогда не было с 24 февраля 2022 года. А как мы помним, в ВСУ сейчас острая проблема с дефицитом солдат. Следовательно, украинская обороны будет размыта ещё сильнее. Опять-таки, в этом виновата курская наступательная операция украинских частей.

Всё это и сделало атаку на курском направлении для Киева стратегической ошибкой, исправить которую уже фактически невозможно.