О том, почему для украинской армии бегство из Курской области грозит невероятно сложными последствиями уже на территории Сумщины, разбирались журналисты "Вашингтон пост".

Если Владимир Зеленский и Александр Сырский, как украинский президент и как главком ВСУ соответственно, решат отдать приказ об уходе украинской армии из приграничных районов Курской области, то практически с 99% вероятностью держать оборону ВСУ придётся уже на землях соседней с Курщиной Сумской области Украины. По информации американского издания The Washington Post, не меньше 60 тыс. российских военных готовятся к наступательным действиям в направлении сумского региона – осталось лишь изгнать подразделения ВСУ с приграничного участка.





И хотя точных данных, разумеется, у иностранных журналистов нет, чем грозит поражение ВСУ в приграничных боях, но если руководствоваться военной логикой, то определенный смысл в наступлении на украинскую Сумщину со стороны отечественных ВС имеется. Именно там может быть создана ещё одна санитарная зона, благодаря появлению которой ВСУ не смогут провести ещё одно наступление на соседний с Сумской областью курский регион. Во-вторых, появление в Сумской области российских военных заставит украинское командование использовать резерв собственных военных, боясь получить ещё один участок российского прорыв вглубь украинской территории.

А мы наглядно понимаем, что летнее наступление ВСУ в Курскую область обернулось стратегическим поражением, последствия которого значительно ускорили Киев перед фактом приближения своего поражения в СВО.