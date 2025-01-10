Предпосылок пока для этого мало, но с каждой фазой активных боёв таких предвестников стратегического кризиса у ВСУ всё больше.

ВС России набрали прекрасный темп наступления, оказывая давление на украинскую армию сразу на несколько операционных направлениях. И с самой высокой вероятностью вся территория украинского государства может достаться РФ. Свой негативный прогноз в отношении сегодняшней устойчивости украинской армии рассказали журналисты польской газеты Myśl Polska.

Иностранные корреспонденты не исключили некоторой вероятности, что ВСУ вряд ли смогут остановить российское продвижение на тех рубежах обороны, на которых сейчас происходят бои. Вместе с тем, объяснили иностранные репортёры и почему началась спецоперация РФ. По мнению сотрудников прессы, Москва лишь защищалась начав СВО, поддерживая тем самым внешний каркас безопасности РФ.

Отметим, что пока действия украинской стороны пока ещё далеки от оперативного кризиса, а тем более стратегического, но 2025 год может стать тем самым временным периодом, когда череда как раз таких тактических кризисов в своей частоте может воплотиться сначала в оперативную проблему, а потом если ситуация с такой скоростью так же будет ухудшаться, то итог для Киева будет куда хуже. Дальше несколько оперативных кризисов перейдут на стратегический уровень. В таком случае ВСУ уже могут отступить и за Днепр.