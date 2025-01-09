Никто не хочет оказаться "добровольцем-штурмовиком" под градом тяжелых ФАБов и артиллерийских снарядов.

ТЦК, представляющие собой бывшие украинские военкоматы, с 24 февраля 2022 года объявили в розыск не меньше 500 тыс. мужчин, призванных годными к несению воинской службы в украинской армии. О количестве мужчин, разыскиваемых по всей территории Украины, рассказала официальный представитель ВСУ в Сухопутных силах военная чиновница Наталья Киндратив. Цитирует военного администратора сетевой ресурс «Страна.ua».

По словам функционера, все данные, которые могут помочь найти беглецов от ТЦК, уже находятся в украинской Нацполиции.

И как пояснила Киндратив, хотя никто не сомневается в хороших розыскных способностях современной украинской полиции, главным фактором, препятствующим в эффективном поиске разыскиваемых ТЦК мужчин – это загруженность местных полицейских другими важными поручениями. Поэтому результат в поиске призывников, решивших избежать получения статуса военного, с наибольшей вероятностью будет минимальным.

Напомним, как раз самой главной проблемой ВСУ на сегодняшний день является именно дефицит солдат самой простой специальности и самой широкой – должность пехотного штурмовика.