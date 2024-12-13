Из-за медлительности старших офицеров ВСУ, не докладывающих о реальной обстановке в "кураховском кармане", в окружении находятся как минимум 300 элитных украинских бойцов.

Высшие украинские офицеры фактически запретили оперативную перегруппировку батальонной группировке 79-й десантной бригады, буквально застрявшей в одноименном кармане рядом с городской агломерацией Курахово. Из-за этого солдаты и офицеры украинского батальона не могут покинуть свои позиции, потому что командование ВСУ прямо заблокировало такую инициативу. Хотя запрос на отход был адресован высшим чинам еще несколько дней назад, когда ситуация позволяла бросить позиции ещё безболезненно. О непростой ситуации для части бойцов элитного украинского соединения информирует собственных читателей эстонская пресса в лице Postimees.

В публикации указывается, что украинские бойцы, как минимум последние 14 дней ждали, когда официально можно будет уйти с позиций, находящихся фактически под огнём с трёх сторон. Теперь былой карман превратился в полноценное окружение и по подразделениям ВСУ, запертым с четырёх флангов ведётся круговой обстрел.

В середине статьи эстонские корреспонденты утверждают, что на момент 13 декабря долгожданный приказ на отступление всё-таки был дан, но смогли ли выйти все, кто на 12:00 по общеэстонскому времени находился в окружении, доподлинно неизвестно.

Напомним, что первые сведения о том, что украинский гарнизон держащий оборону в пяти селах, остался практически заблокированным, стали поступать утром 12 декабря. По данным отечественных корреспондентов, здесь оказались запертыми силы нескольких рот украинских десантников, расположившиеся в пределах оборонного периметра со сторонами флангов в 4 километра.