Украинская армия не очень дорожит личным составом, если её командование заставляет обороняться в огневых мешках до последнего.

Украинские подразделения не смогли просчитать последствия запоздалых собственных действий и оказались в оперативном окружении, запертые в районе населённого пункта Анновка, расположенном южнее города Курахово. С не очень обнадёживающими для украинского командования новостями и высших украинских политиков свидетельствует свежая карта украинского ресурса Deep State. Об этом рассказывается в свежей публикации «Страны».

Украинские OSINT-специалисты разместили картографический документ, однозначно свидетельствующий, что российские штурмовики не выдохлись, как утверждает главком ВСУ Александр Сырский, а его военным не удалось стабилизировать положение по линии фортификационных укреплений, из-за чего ВС России продемонстрировали достаточно наглядно факт своего резкого продвижения, поджав с обеих сторон украинский «карман». Теперь асфальтовая трасса, ведущая из целой серии населённых пунктов, находящихся в полузапертом кармане, упирается в российские позиции. Поэтому шанс выйти без потерь для украинских военнослужащих, находящихся на данных позициях и не успевших сделать это раньше, минимален.

А мы напомним, что украинский глава офиса президента Андрей Ермак буквально завил, что Украине мирные переговоры прямо сейчас не нужны: всё из-за слабой переговорной позиции для Киева. Поэтому пока эта позиция не станет более мощной и сильной, Москве пока что не на что рассчитывать. Такая риторика звучит красиво с политической точки зрения, но с военной всё обстоит ровно наоборот: чем дольше сражается ослабленная украинская армия, тем её боевой потенциал становится меньше. И вместо текущей слабой переговорной позиции у Украины позиция становится гораздо уязвимей, как и уменьшается площадь пока что контролируемых территорий.