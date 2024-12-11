Но против дронов с оптоволоконным управлением такое решение может оказаться недостаточно надёжным.

Единственная украинская рота, полностью укомплектованная достаточно редкой модификацией немецкого танка Leopard 2 – шведским танком Strv-122, оказалась в пучине высоких потерь. Согласно некоторой информации, переданные шведским государством украинской армии 10 шведских ОБТ Strv-122 сократились до трёх, сведенные в один-единственный танковый взвод.

О редкой даже для укомплектованной зарубежной бронетехникой 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии, рассказывают отечественные корреспонденты издания «РГ», заполучившие в своё распоряжение снимок, демонстрирующий иностранный танк на вооружении ВСУ, замаскированный в густой кроне одного из лесных массивов. Предполагается, что фотография сделана рядом с передней линией непосредственно на передовой.

Отметим, что шведские Strv-122 по уровню своей защищенности стояли выше в своеобразном табеле о рангах зарубежной современной бронетехники ВСУ. Превосходя по своим качествам такие образы иностранного танкопрома, как германский Leopard 2А6 или американский Abrams M1A1.









Но даже высококачественная работа шведских инженеров, сумевших сделать танк несколько тяжелее базового варианта путем значительного повышения качественных характеристик в области броневой защиты, не помогла в столь высокой мере спасти танк от передовых российских вооружений, таких как ударные оптоволоконные fpv-коптеры и противотанковые ракеты.

И именно из-за этого украинские ремонтные батальоны отринув предрассудки, что западные технологии на голову превосходят российское оружие, стали в массовом порядке добавлять компоненты динамической защиты к оборонительной конфигурации тяжелых бронемашин, наваривая буквально целыми слоями комплекты ДЗ «Контакт-1».