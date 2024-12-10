Не помогли американской бронемашине ни противодронные "Мангалы", ни блоки динамической защиты

Украинское командование, вместо вполне обоснованного использования последних резервов у себя в зоне наибольшей угрозы на передовой, например на кураховском или покровском операционном направлениях, сжигает оные бессмысленно в курском приграничье. Отправляя в бессмысленные накаты на российские позиции западные образцы передовой бронетехники. Причем последним не помогает переоборудование по «последней армейской моде», когда любые танки, находящиеся на вооружении ВСУ, защищаются противодронно-противокумулятивными решетками по верхнему сектору, а сбоку прикрываются блоками динамической защиты.

Один из таких танков был уничтожен в Курской области, о чем подтверждает свежая запись, опубликованная редакцией Телеграм-канала «Военный осведомитель».

Так несколько ударных fpv-коптеров совместными усилиями смогли противостоять американскому танку Abrams M1A1, принадлежащему элитной 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Для поражения тяжелобронированного образца зарубежного танкопрома, дополнительного прикрытого блоками советской разработки «Контакт-1» и классическим «мангалом», использовались именно fpv-дроны на оптоволоконном управлении, что делало шансы на их подавление при помощи электронных блоков РЭБ околонулевыми.





И как стало известно благодаря свежим данным, первые факты использования в виде испытаний прямо во время боёв дронов с управлением посредством цифрового канала, протекающего по шнуру «Гроза-леска», произошли не в августе, а ещё в минувшем марте.