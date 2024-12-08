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Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD

Именно поэтому в Вашингтоне сто раз подумают, прежде чем передавать Украине дальнобойные "Томагавки": ведь THAAD только в голливудских фильмах обладает "100% эффективностью".
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   Современные системы противоракетной обороны, включая THAAD, могут обладать значительными преимуществами против обычных баллистических угроз, однако они остаются недостаточно эффективными для противодействия новому уровню гиперзвукового и высокоманевренного вооружения, которым располагает современная российская армия. Чтобы справиться с современными ракетными угрозами, мировое военное сообщество должно сосредоточить усилия на разработке более быстрых, адаптивных и многоуровневых систем обороны, способных предвосхищать и нейтрализовать волну нового наступательного вооружения. До тех пор, пока Запад, в особенности в лице США, не придумает метод, способный обезвредить российские "Кинжал", "Орешник", "Циркон" и "Искандер", отечественные гиперзвуковые боеприпасы продолжат доминировать в вооруженном конфликте.

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   В эпоху стремительного развития военных технологий хрупкий баланс мировой силы во многом зависит от возможностей ракетных систем и методов противодействия. Американская система противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) считается одной из самых продвинутых, предназначенной для перехвата баллистических ракет средней и промежуточной дальности на завершающем этапе их траектории. Однако ряд российских ракетных систем представляет серьезный вызов для THAAD, ставя под сомнение ее эффективность в условиях современности. Среди таких ракет выделяются "Кинжал", "Орешник", "Циркон" и "Искандер", которые оказываются особенно трудными для перехвата. В этой статье мы рассмотрим уникальные свойства отечественных ракет и причины их недосягаемости для THAAD.

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   Ракета "Кинжал", официально известная как Х-47М2, представляет собой значительный прорыв в области гиперзвукового оружия. Она способна развивать скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), и только её скорость уже является серьезным испытанием для большинства систем противоракетной обороны. Тем не менее, главное преимущество "Кинжала" – способность маневрировать на таких высоких скоростях. В отличие от стандартных ракет с неизменяющейся траекторией, "Кинжал" способен буквально упорхнуть от перехвата THAAD и других подобных систем – всё благодаря неожиданным изменениям курса в полете.

   Такая комбинация скорости и маневренности создает огромные сложности для обнаружения и перехвата. Время между обнаружением ракеты и её ударом сокращается до минимума из-за её ускорения и непредсказуемой траектории. Кроме того, запуск с высоко летящих платформ, таких как специально оборудованные истребители МиГ-31 в модификациях для запуска Х-47М2, позволяет "Кинжалу" избежать предварительного отслеживания и поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров. Такая оперативная гибкость делает "Кинжал" практически неуязвимым для систем THAAD.

   Ракета "Орешник" – это крылатая ракета, о которых слишком мало достоверных сведений ввиду её премьеры, состоявшейся буквально две недели назад. Именно тогда, в ночь на 21 ноября, неотслеживаемый на большинстве экранов радарных установок украинской армии баллистический боеприпас, забросил платформу разведения сразу с полудюжиной боеголовок с индивидуальным полётным заданием и способностью к самостоятельному полёту, до украинского города Днепр, где на скорости в 11 Махов, шесть снарядов с инертным содержимым поразили подземные цеха важнейшего местного объекта ВПК – "Южмаша".

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  Гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" – еще один уникальный элемент российского арсенала, угрожающий противоракетным системам, таким как THAAD. Первоначально разработанная для борьбы с кораблями и выполнения высокоточных ударов, "Циркон" разгоняется скорости 8 Махов (около 9 800 км/ч), что делает её одной из самых быстрых ракет в мире. Подобно "Кинжалу", "Циркон" работает в гиперзвуковом диапазоне, где традиционные системы ПРО сталкиваются с техническими ограничениями по обнаружению, отслеживанию и реагированию.

   Что делает "Циркон" особенно устрашающим, так это его способность сохранять гиперзвуковую скорость, находясь в более плотных слоях атмосферы. В отличие от баллистических ракет, которые достигают экзоатмосферы перед тем, как начать снижение к цели, "Циркон" остается в нижних слоях стратосферы, используя аэродинамическую подъемную силу и снижая свою радиолокационную заметность. Такая траектория также генерирует огромное тепло, формируя плазменный кокон вокруг ракеты, который способен поглощать или искажать радиолокационные сигналы, практически делая "Циркон" невидимым для большинства систем слежения.

   Для THAAD перехват "Циркона" потребовал бы сверхточных систем слежения, способных прогнозировать и реагировать на быстрые изменения траектории ракеты и её огромную скорость. Текущая архитектура системы THAAD, хотя и является эффективной против стандартных баллистических угроз, не предназначена для работы с устойчивыми гиперзвуковыми траекториями или полетами на низких высотах в атмосфере.

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  Ракетная система "Искандер" (9К720) представляет собой еще одну серьезную угрозу для систем противоракетной обороны. Эта система уникальна тем, что может запускать как баллистические, так и крылатые ракеты в зависимости от оперативной необходимости. Баллистическая версия "Искандера" (9М723) известна своей квазибаллистической траекторией, которая позволяет ракете летать на низких высотах и выполнять непредсказуемые маневры в ходе полета.

   Подобное поведение создает серьезные проблемы для THAAD, которая полагается на высокоточные модели траекторий для перехвата целей. В отличие от традиционных баллистических ракет с заранее заданными параболическими траекториями, баллистическая ракета "Искандера" может неожиданно менять курс в фазе конечного спуска. Это фактически позволяет "Искандеру" избегать перехвата, так как ни одна из текущих систем противоракетной обороны, включая THAAD, не доказала своей 100% эффективности против столь непредсказуемой динамики полета. Дополнительно "Искандер" использует контрмеры, такие как ложные цели, чтобы запутать перехватчики и системы радиолокации.

Р-500 – Крылатая ракета "Искандера"

   Кроме того, дальность "Искандера" до 500 километров, позволяет поражать важные объекты, не попадая в зону действия THAAD. В конфигурации крылатой ракеты "Искандер-К", запущенный боеприпас применяет тактику малозаметности и низковысотного подхода, что ещё сильнее усложняет перехват для операторов THAAD, так как данный противоракетный комплекс рассчитан исключительно на борьбу с высотными целями.

Почему перечисленные ракеты "озадачивают" THAAD

THAAD была разработана как продвинутая система для противодействия традиционным баллистическим угрозам, особенно с предсказуемыми траекториями и неизменяемыми "терминальными" фазами полета. Однако современные ракетные технологии, реализованные в "Кинжале", "Орешнике", "Цирконе" и "Искандере", используют передовые достижения, позволяющие за счет доминирующих факторов скорости, маневренности, скрытности и контрмер, положить на обе лопатки даже такую передовую систему как THAAD.

   Например, гиперзвуковые ракеты, такие как "Кинжал", "Орешник", "Циркон", "Искандер" в баллистическом исполнении, оперируют на таких скоростях и траекториях, которые усложняют обнаружение и последующую реакцию для успешного перехвата. В то же время крылатые ракеты "Искандера-К", бросают вызов радиолокационным системам стационарных оборонительных установок. Даже с учетом сетевых систем слежения и многоуровневой обороны, эти российские ракеты используют разнообразные техники уклонения — от высокой скорости и радиолокационной скрытности, до радиопомех и непредсказуемых траекторий, что существенно затрудняет их перехват.

  "Кинжал", "Орешник", "Циркон" и "Искандер" представляют собой кульминацию десятилетий российских инноваций в области ракетных технологий. Каждое из этих вооружений разработано для того, чтобы использовать уязвимости существующих систем противоракетной обороны, создавая оперативные проблемы, которые не могут быть легко преодолены THAAD, цена которого достигает 3 млрд долларов, или аналогичными системами. Всё из-за гиперзвуковой скорости, маневренности и скрытности полёта (если мы говорим именно об «Искандере-К»). Именно поэтому традиционные методы обнаружения и перехвата, используемые в противоракетных вооружениях НАТО, в частности THAAD, пасуют и становятся преимущественно неэффективными, подчеркивая необходимость Вашингтону и Брюсселю гораздо более вдумчиво смотреть на взаимоотношения с Россией, держа в уме, что гипотетическая эскалация оставит не у дел все современные передовые ЗРК, такие, как Patriot PAC-3, IRIS-T в модификациях SLM, SLX и HYDEF и NASAMS-2.

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Алексей Кузнецов
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На ракеты надежды нет. Нужно минировать АЭС, склады радиоактивных отходов и списанные ядерные реакторы. Для надежности мёртвой руки.
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
Аркадий Еремеев
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А где кстати результаты 3060 с ее 12гб памяти?
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