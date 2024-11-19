Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Сводки от МО РФ: Украинские силы атаковали Брянскую область шестью ракетами ATACMS
Пять воздушных целей баллистического назначения были сбиты, а шестая сильно повреждена зенитным боеприпасом российской ПВО.

   Украинская армия впервые использовала тактическое баллистическое оружие иностранного происхождения для атаки российской Брянщины. Согласно официальному сообщению МО РФ, ВСУ атаковали управляемыми ракетами ATACMS территорию Брянской области. Как рассказала пресс-служба отечественного оборонного ведомства, украинская сторона запустила шесть таких ракет. Информация об ударе поступила с пультов управления ПВО примерно в 3:25 по московскому времени.

   Как было заявлено российскими зенитчиками, целями в российском воздушном пространстве оказались боевые части ATACMS. Для перехвата боеприпасов-нарушителей были использованы зенитные боеприпасы комплексов дальнего действия С-400 и мобильных установок ЗРПК «Панцирь».

   По итогу воздушного патрулирования было перехвачено 5 БЧ американских баллистических снарядов. Шестая ракета ATACMS получила повреждения.


M270 MLRS 107-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Фрагмент от последней ракеты упал рядом с техническим сооружением местной В\Ч и вызвал воспламенение, которое в оперативном порядке потушили пожарные расчёты. Обошлось без пострадавших.

   Первая информация о том, что дальнобойные высокоточные типа зарубежного вооружения были использованы в глубину российских земель, поступила от украинского волонтёра и журналиста Юрия Бутусова. В украинском Генштабе отказались комментировать слова украинского главреда портала «Цензор.нет».

   Первым западным масс-медиа, что Белый дом решил снять запрет на обстрел российских территорий дальнобойным управляемым вооружением ракетного типа, была газета The New-York Times. В Вашингтоне после выхода публикации отказались комментировать написанное, не подтвердив, но и не опровергнув данные о выдаче разрешения Киеву на дальние атаки по России.


С-400. Источник изображения: saidpvo.livejournal.com


    Тем временем иностранные аналитические центры и военные эксперты высказали сомнение в эффективности ударов вовнутрь РФ западным дальнобойным оружием по ряду объективных причин. Тем более прямо сейчас десяток атак ракетами ATACMS неспособны изменить общую тенденцию на поле боя, где украинской армии нужны не условные 500 дальнобойных управляемых снарядов, а большое количество стойких и обученных нужным образом рядовых штурмовиков, которым в обязательном порядке для успешных наступательных действий, в свою очередь, нужны боевые машины пехоты и танки. И ко всему этому нужен не 1 млн. снарядов по той самой «чешской оружейной инициативе», а от 5 млн. 152-мм и 155-мм боеприпасов. А раз о таких поставках Вашингтон и Брюссель не сообщали, то слова об «оружии победы», где в Киеве к таковым относят оперативно-тактический комплекс ATACMS, выглядят несколько натянутыми и и чрезмерно оптимистичными. И из этого уравнения не стоит исключать вполне обоснованную реакцию Москвы, у которой есть целый комплекс симметричных и асимметричных ответов, таких как например поставки современных версий ракет для йеменских хуситов или иных действий против стран Запада, о чем написал Economist.

#atacms #брянская область #разрешение украине на дальнобойные удары по россии #atacms в всу
1
Показать комментарии (1)
Минобороны подтверждает нанесение ракетных ударов по Брянской области ракетами ATACMS
Российская ПВО успешно перехватила ракеты ATACMS с помощью С-400 и «Панцирь»
Эксперт Дандыкин: Российские средства ПВО уже сбивали американские ракеты ATACMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
9
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
13
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
2
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
18
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
8
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
194
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
18
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
20:29
нет это будет не яо,а новые типы оружия.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Александр Ломакин
20:29
Где логика подбора дисков для топа?
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Евгений Королев
20:27
Путин ответил ядерной доктриной! Они нам дубиной, а мы им - доктриной!
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Валерий Агапов
20:25
сравнительный тест 7700, 8700Ф, 12700 на хорошей водянке. https://ru.gecid.com/cpu/amd_ryzen_7_8700f/
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
ebatorуа
20:24
700+тысяч хохлов уже убито,это значит,что этой нации больше нет,она просто уже не сможет размножится никогда.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
exdelolz
20:20
На i7 11 поколения уже ощущаю недостаток производительности и плавности картинки в 4к в современных играх с рейтрейсингом, карта 4090. Заказал 9800X3D. А что с i7 4770 я даже не представляю
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Евгений Королев
20:19
От ДНР и ЛНР не осталось почти ничего, сколько русских людей было убито? Сколько российских солдат было убито? В крови утонули эти территории. Зарплаты выросли в 2 раза, а цены в 15 раз. Какие возможн...
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
ebatorуа
20:18
новые типы оружия,теперь обязаны показать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
chi
20:16
да были времена , сейчас он так нас больше не удивляет.... Генка еще четкая TN матрица из музыкальной роты пропал, так забористо со всеми срался....
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
Александр Мухин
20:16
Core Ultra 5 225F вряд ли будут быстрее 14400F из-за отсутствия SMT и малого числа новых E-ядер, но в однопотоке должен быть прогресс. Интереснее было бы посмотреть на цену и производительность Ultra ...
"Народный" Core Ultra 5 225F может оказаться в 2,5 раза дороже Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем