Пять воздушных целей баллистического назначения были сбиты, а шестая сильно повреждена зенитным боеприпасом российской ПВО.

Украинская армия впервые использовала тактическое баллистическое оружие иностранного происхождения для атаки российской Брянщины. Согласно официальному сообщению МО РФ, ВСУ атаковали управляемыми ракетами ATACMS территорию Брянской области. Как рассказала пресс-служба отечественного оборонного ведомства, украинская сторона запустила шесть таких ракет. Информация об ударе поступила с пультов управления ПВО примерно в 3:25 по московскому времени.

Как было заявлено российскими зенитчиками, целями в российском воздушном пространстве оказались боевые части ATACMS. Для перехвата боеприпасов-нарушителей были использованы зенитные боеприпасы комплексов дальнего действия С-400 и мобильных установок ЗРПК «Панцирь».

По итогу воздушного патрулирования было перехвачено 5 БЧ американских баллистических снарядов. Шестая ракета ATACMS получила повреждения.





M270 MLRS 107-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Фрагмент от последней ракеты упал рядом с техническим сооружением местной В\Ч и вызвал воспламенение, которое в оперативном порядке потушили пожарные расчёты. Обошлось без пострадавших.

Первая информация о том, что дальнобойные высокоточные типа зарубежного вооружения были использованы в глубину российских земель, поступила от украинского волонтёра и журналиста Юрия Бутусова. В украинском Генштабе отказались комментировать слова украинского главреда портала «Цензор.нет».

Первым западным масс-медиа, что Белый дом решил снять запрет на обстрел российских территорий дальнобойным управляемым вооружением ракетного типа, была газета The New-York Times. В Вашингтоне после выхода публикации отказались комментировать написанное, не подтвердив, но и не опровергнув данные о выдаче разрешения Киеву на дальние атаки по России.





С-400. Источник изображения: saidpvo.livejournal.com







Тем временем иностранные аналитические центры и военные эксперты высказали сомнение в эффективности ударов вовнутрь РФ западным дальнобойным оружием по ряду объективных причин. Тем более прямо сейчас десяток атак ракетами ATACMS неспособны изменить общую тенденцию на поле боя, где украинской армии нужны не условные 500 дальнобойных управляемых снарядов, а большое количество стойких и обученных нужным образом рядовых штурмовиков, которым в обязательном порядке для успешных наступательных действий, в свою очередь, нужны боевые машины пехоты и танки. И ко всему этому нужен не 1 млн. снарядов по той самой «чешской оружейной инициативе», а от 5 млн. 152-мм и 155-мм боеприпасов. А раз о таких поставках Вашингтон и Брюссель не сообщали, то слова об «оружии победы», где в Киеве к таковым относят оперативно-тактический комплекс ATACMS, выглядят несколько натянутыми и и чрезмерно оптимистичными. И из этого уравнения не стоит исключать вполне обоснованную реакцию Москвы, у которой есть целый комплекс симметричных и асимметричных ответов, таких как например поставки современных версий ракет для йеменских хуситов или иных действий против стран Запада, о чем написал Economist.