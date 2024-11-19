Со всех сторон Владимиру Зеленскому прямо намекают о "придерживании ракетных коней американского производства".

Даже если журналистские слухи официальной американской прессы о якобы одобренном разрешении текущей администрации Белого дома об ударах в глубину российской территории окажутся правдивыми, для Киева абсолютно ничего не изменится в военном плане. О том, что украинское руководство зря слишком радуется разрешению Джо Байдена об обстрелах российских земель дальнобойным ракетным вооружением американского производства, имеющимися на вооружении украинской армии, высказал своё экспертное мнение глава отдела военного анализа Defense Priorities. Так управленец исследовательского центра Дженнифер Кавана рассказал, что хотя на третий год конфликта в целом ВСУ достаточно опытные как армия, их некоторые подразделения продолжают испытывать трудности в использовании западного вооружения.









Во-вторых, запасы тактических баллистических ракет в ВСУ, под которыми Кавана подразумевает ATACMS, практически на нуле. А недавняя просьба Владимира Зеленского к Ллойду Остину, как министру оборону США, подвинуть Киев вперёд в очереди на получение дальнобойных ракет, получила вполне закономерный отказ. К тому же американской армии самой нужны такие дальнобойные снаряды ввиду ухудшения мировой обстановки в атлантическом регионе.

Тем временем официальный Вашингтон до сих пор молчит по поводу разрешения украинской армии использовать дальнобойные ракеты по российским землям, якобы выданного ВСУ на днях.