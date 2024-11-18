Уходящий глава администрации Вашингтона Байден дал разрешение украинской армии использовать дальнобойные ракетные боеприпасы для ударов по территории РФ.

Уходящий глава администрации Вашингтона Байден дал разрешение украинской армии использовать дальнобойные ракетные боеприпасы для ударов по территории РФ. Об этом информирует собственных читателей свежая публикация от The New York Times. Журналисты ссылаются на анонимных информаторов из числа чиновников американского правительства.

Как объяснили анонимные источники американских репортёров, ракеты, чья максимальная дальность 300 километрам, будут использоваться для защиты украинской армии, используемой в Курской области.









По мнению собеседника издания, Байден показал, что он готов продемонстрировать свою «несокрушимую» решительность за 2 месяца до окончания своего президентского срока.

На это Владимир Путин прямо заявил, что если удары зарубежным высокоточным вооружением по землям РФ последуют, то это будет означать, что члены НАТО напрямую задействованы в противостоянии между Украиной и Россией.

Пока официальных комментариев по поводу разрешения на удары западными ракетами Белый дом не давал.