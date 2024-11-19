Да в принципе и передавать не надо – хуситы их наверняка уже могут делать сами. Или на крайний случай откопают их среди местных песков.

Вашингтон слишком сильно рискует и зря повышает ставки в игре с Москвой. Потому что как ответный ход Кремля на разрешение дальнобойных ударов для Киева по российским территориям, может быть осуществлена процедура передачи йеменским хуситам более опасных видов вооружений. О крайне заманчивых перспективах для властей РФ отправить хуситам более новые типы ракет информирует собственных читателей издание The Economist.

Британские журналисты предполагают, что в Кремле прямо не говорили, что хуситы получат из РФ более современные ракеты, чем есть у хуситов сейчас, но намекали вполне понятно и очевидно на такую возможность. Так же Москва, через иранских советников может предоставить йеменским повстанцам спутниковые снимки.

Хуситы известны как большие любители использовать воздушные и подводные дроны-камикадзе для атак по зарубежным судам. Именно так в один из весенних дней был повреждён целый американский авианосец.

Иностранные корреспонденты считают, что только этим опция давления Москвы на ключевых западных игроков мировой геополитики не ограничивается. Высоки шансы на саботаж и иные методы ненасильственных действий со стороны российских спецслужб в Европе.

И хотя Байден может надеяться, что Владимир Путин старается «дотянуть» до 20 января, всячески ограничивая вероятность ответа, 17 ноября наглядно показало, что российский президент не из тех игроков, которые боятся играть по-крупному в случае необходимости, буквально обрушив день назад на Украину 120 высокоточных ракет и 90 дальнобойных дронов.