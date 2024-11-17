Американские системы остались далеко позади, с ценой, буквально в несколько десятков раз превышающей БЛА Украины и России.

Украинский военно-промышленный комплекс отчаянно пытается перехватить пальму первенства беспилотных систем у своих российских коллег, дроны которых абсолютно имунны к направленному воздействию РЭБ-помех. Так, в ответ на беспилотные воздушные системы которым «мусорные сигналы» нипочём из-за управления посредством оптико-волоконной связи, используемого в новейших версиях «Упыря» и «Князя Вандала Новгородского», украинские военные готовятся к премьере БЛА с интегрированным микрокомпьютером. Последний необходим для обхода радиоэлектронных помех разнообразных защитных комплексов ВС РФ.

О достижениях в мире беспилотных ударных комплексов информирует собственных читателей свежая публикация от американской The Wall Street Journal.

Авторы газетной публикации утверждают, что в начале следующего года на передовые позиции в качестве штурмовых дронов отправятся беспилотники с интегрированными блоками микропроцессоров Auterion. Они делают так, что в момент атаки всё управление дрона-камикадзе на себя берёт миниатюрный процессор, самостоятельно наводящийся на цель. В результате такого действия все средства радиоэлектронной борьбы бесперспективны и бесполезны, какими бы они современными не были. Причем программно-аппаратный продукт Auterion достаточно дешёвый для массового внедрения в недорогие модели дронов.

Отдельного комплимента в зарубежном материале Associated Press удостоились и российские оружейники, придумавшие использовать в качестве ударной части на дальнобойных барражирующих боеприпасах семейства «Герань» термобарическую боеголовку. Такая БЧ даже в столкновении с толстостенным и прочным препятствием, за счёт усиленной ударной волны преодолевает плотный защитный барьер и поражает цель даже в углубленных помещениях, дополнительно усиливая разрушающий эффект множеством стальных микрошариков. Помимо прокачанной боевой части новейшие «Герани» получили гораздо более точный модуль наведения, способный провести большой дрон даже в сверхзащищенные зенитной артиллерией центральные кварталы Киева, помогая БЛА путём умного огибания препятствий.