Украинский РЭБ просто наблюдал, как танк за 3 млн. долларов "сгорел на работе".

В бесполезной толкотне на украинско-российской границе, со стороны ВСУ продолжаются «необязательные потери», в которых вымывается и без того малая бронетанковая компонента украинской армии. Причем в свежем бою украинские танкисты лишились очередного американского ОБТ Abrams M1, несмотря на нахождение в защитной зоне купольного РЭБ, не устоявшего после встречи с одним единственным fpv-коптером.

За секунду до...

Так на размоченной проселочной дороге, замаскированный в тощей посадке зарубежный танковый образец ВСУ был выбит низколетящим дроном, управляемым посредством помехозащищенного оптоволоконного кабеля. Дроном, уничтожившим 60-тонный американский танк, оказался «Князь Вандал Новгородский». На это указывает видео объективного контроля, размещенное в ТГ-канале «Военный осведомитель».