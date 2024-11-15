На самом деле большим успехом для украинских ВС будет сдержать ЛБС от полного развала к грядущему январю.

Украинское командование предполагает добиться улучшения позиций собственных солдат в зоне проведения российской спецоперации, рассматривая в качестве дедлайна 20 января – тот самый день, когда должна произойти процедура инаугурации 47-го президента США. О чаяниях и надеждах украинских военных в преддверии официального вступления в должность Дональда Трампа сообщается в публикации Financial Times.

Иностранные журналисты считают, что Киев не оставляет попыток добиться более сильных переговорных позиций перед ожидаемым замирением с Россией. К таковым выводам зарубежные корреспонденты пришли после целой серии бесед с действующими чиновниками, политическими аналитиками и военными ВСУ.









Особо отмечается, что Зеленский и его ближайшее окружение хотят доказать 78-летнему Трампу, что Украина не проигрывает на поле боя и продолжает бороться, что должно убедить первого в последующей поддержке украинской стороны.

Хочется добавить, что к 15 ноября проблемы у ВСУ возникли уже на нескольких участках ЛБС. В Донецкой области наиболее жарко на кураховском направлении, где украинский гарнизон города уже начинает частями выходить из протяженного огневого кармана, уже не надеясь вернуть утраченные ключевые позиции. Назревает что-то масштабное в плане предполагаемого российского наступления и на запорожском направлении, где у ВС РФ сосредоточена самая мощная армейская группировка, вводящая в бой лишь разведывательный авангард для прощупывания украинской обороны. А совсем недавно тактический кризис для украинского Генштаба образовался в районе харьковского Купянска, где штурмовая колонна РФ внезапным разведывательным рейдом смогла прорваться в сам город, где спустя два дня уже начала расширять зону предполагаемого плацдарма, имея целью освободить всю городскую агломерацию Купянска.