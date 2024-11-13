Сил деблокировать окружение у Сырского нет, как и нет желания сообщать об очередном оставлении города Зеленскому.

Украинский офицер, управляющий артиллерийскими расчётами, держащими тяжелую оборону в районе донбасского Курахово, считает, что лучшего шанса, чтобы отойти на запасные позиции чем сейчас, не будет. И лучшее, что мог бы сделать украинский Генштаб сегодня – отдать срочный приказ об отступлении. Но такого решения главком ВСУ Александр Сырский ещё не принял. О непростых перспективах украинского гарнизона Курахово рассказывается в свежей публикации The Financial Times.

Как заявил командир ВСУ, соседние подразделения вынуждены держать оборону сразу с трёх векторов атак ВС РФ, которые обостряют ситуацию чуть ли не круглосуточно. И уже часть из украинских солдат и офицеров начинает терять позиции, на обустройство которых было потрачено несколько лет.









Военные аналитики из организации CDS сделали предположение на самое ближайшее будущее, в котором для украинского командования маячит шанс получить обвал украинской ЛБС на южном участке сразу до 35 километров в западном направлении. Причем прогноз может сбыться уже к будущему декабрю, до которого осталось буквально 17 дней.

Основное затруднение, которое мешает украинской армии удерживать позиции – это дефицит личного состава и его средний возраст: так на передовой за ВСУ в основном сражаются мужчины возрастом 40 лет и старше, а мобилизационные мероприятия, проводимые по всей Украине, всё равно не могут набрать должного качества свежего пополнения, способного возместить потери бойцов среди действующих украинских военных. К такому выводу пришли эксперты издания, побывавшие в восточноевропейской республике.