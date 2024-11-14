Следующим шагом планируется продавливание следующих линий обороны и организация следующих точек давления на украинские ВС.

За последние 24 часа передовые отряды российских штурмовиков внезапным разведывательным рейдом смогли буквально «отгрызть» часть земель в городе Купянск у украинской армии, где первая линия обороны ВСУ была уничтожена. О новых успехах отечественных подразделений на купянском операционном направлении информирует сетевое издание «Военная хроника».

Как пишет источник, понадобилось немногим более чем 20 часов, как после первого наката штурмовых подразделений часть земель, удерживаемых ВСУ, оказались освобождены при участии бронетехники РФ. Понимая чем это грозит в ближайшей временной перспективе, украинское командование даже ввиду острейшего дефицита резервов, снимает часть боеспособных подразделений со 2-й и 3-й линий обороны и перебрасывает их поближе к прорванной 1-й линии. Но наблюдающие за действиями украинских порядков российские аэроразведчики оперативно сообщают собранные данные артиллерийским расчётам ВС РФ, заранее выбивая пехоту и технику украинского оппонента ещё до достижения передовых позиций.

В «Военной хронике» указывают, что на купянской ЛБС со стороны украинцев сражаются подразделения ослабленные и недоукомплектованные – потому что самые устойчивые группы ВСУ со своими опытными командирами ровно месяц назад были отправлены в курское приграничье для удержания позиций. Именно этот фактор не в последнюю очередь сыграл свою немаловажную роль в смелой и успешной десантной операции вчерашнего вечера, когда бронегруппа с десантной командой смогла прорваться на окраину Купянска и закрепиться там.

И в случае негативного исхода событий последних дней и введения дополнительных батальонов с российской стороны, оборона ВСУ здесь может обрушиться с самыми печальными последствиями для украинского Генштаба.

По последним данным, ВС РФ закрепляются в районе Купянска – Заосколье.