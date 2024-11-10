Офицер ВСУ "Чили": Российские бомбы-планеры "разносят всё в труху" и их не сбить
Российский Генштаб добился своего, достигая собственных целей с массовым использованием управляемых авиационных боеприпасов. О проблемах, создаваемых планирующими и корректируемыми авиаснарядами ВКС РФ, в беседе с журналистами канала ТСН рассказал взводный командующий украинских БПЛА, сражающийся в рядах Интернационального легиона – военный с полевым позывным «Чили».
Как объяснил «Чили», российские fpv-коптеры можно сбить зенитным стрелковым огнём, можно заглушить мощным воздействием РЭБ, но вот против отечественных КАБов и ФАБов с УМПК все способы борьбы со стороны украинских военных – бессмысленны. Как только российская бомба показывается на горизонте и летит в направлении украинских укреплений, то все военные объекты просто «разлетаются в мелкую труху».
Как прокомментировал командир взвода, против прямого прилёта бессильны как земляные укрепления, так и капитальные бетонные: всё из вышеперечисленного превращается в груду битого щебня и металлической арматуры, как только тяжелые российские бомбы попали в зону нахождения таких защитных сооружений. По его пояснениям даже ветераны ВСУ не горят идти в атаку, если знают, что рядом действует оперативно-тактическая авиация россиян, готовая использовать свои УАБы и бомбы с комплектами УМПК.
Носителями российских бомб-планеров являются многофункциональные истребители-бомбардировщики в последней итерации – Су-30СМ3 и Су-34НВО
Не добавляет оптимизма украинским солдатам и офицерам первые случаи применения гибрида ракеты и бомбы, оснащенной донным газогенератором. Речь идёт о «Громе-Е1». Об этом пишет популярное зарубежное издание The Telegraph.
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