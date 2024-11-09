Боеприпас по дальнобойности в 2 раза превышает американские JSOW и французские Hammer.

ВКС РФ для выполнения особо важных миссий в ближнем тылу украинской армии используют комплекс управляемого ракетно-бомбового вооружения, известно как Grom-E1 (Гром-1 или экспортный вариант ГРОМ-Э1). Причем новейшие управляемые бомбы российского производства в 2 раза превосходят аналогичные спецбоеприпасы блока НАТО по дальности пуска. О новом межвидовом снаряде рассказывает штатный обозреватель военных конфликтов и современного оружия эксперт Дэвид Акс. Как информирует специалист, именно такими версиями оружия были уничтожены объекты ВСУ, располагавшиеся в Херсоне и Харькове.

По мнению аналитика, новейшие версии Су-30 и Су-34 – с цифро-буквенными приставками СМ3 и НВО, способны использовать боеприпас «Гром-1», преодолевающие при идеальных условиях около 120 километров. Данное преимущество даёт возможность, с высокой степенью безопасности для пилотов и собственно самолётов, выполнять процедуру старта бомбы-ракеты вне пределов боевой эффективности ПВО. И сделать с этим ничего не могут и украинские истребители F-16, вооруженные продвинутыми ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM.

"Гром-1" на кронштейне-подвесе отечественного многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО.

Проигрывают планирующей управляемой активно-реактивной бомбе ВКС РФ и французские бомборакеты Hammer и американские JSOW. Все эти боеприпасы в идеальных условиях способны преодолеть порядка 65 км. Что подразумевает для их авиационных носителей высокий шанс быть сбитыми наземными установками россиян – С-300 и С-400. А в случае воздушного патрулирования, быть перехваченными дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» Р-77, заключает Акс.





Источник фото: Блог "Русское оружие"





А мы напомним, что УАБ РФ превышает по своим дальностным характеристикам отечественные бомбы серии ФАБ, оснащенные УМПК из-за двух своих отличительных качеств: изначальном конструировании с учетом более лучшего аэродинамического коэффициента обтекаемости, так как изначально классические свободнопадающие бомбы эпохи СССР создавались для применения непосредственно с бомболюков, поэтому лобовым сопротивлением падающего снаряда можно было пренебречь; а во-вторых, на новейшие российские УАБ установлены донные газогенераторы, как раз и позволяющие не только дальше лететь, но и осознанно облетать районы украинского ПВО.