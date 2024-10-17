И получился словно забег на лыжах по голому асфальту летом.

Не понимая действительно, можно ли дождаться вообще когда-нибудь одобрения так называемого «плана победы» собственного авторства западными союзниками, украинский президент Владимир Зеленский представил документ публично. О не слишком приятной истории для западных партнеров Киева рассказывает свежая публикация Associated Press.

В ИА подняли тему недавней поездки Зеленского по столицам европейских стран, где украинский общенациональный лидер огласил содержание «плана». И что очень интересно, находясь на позициях просителя, Зеленский прямо озвучил конкретные временные рамки для исполнения своего пожелания. Так партнёры Киева по противостоянию России должны помочь украинской армии и государству в течение 90 дней, выразив согласие на принятие норм документа.









Соответствующий ответ должен был быть получен прямо во время несостоявшейся встречи в немецком Рамштайне во время сбора контактной группы по Украине. Но в самый последний момент глава США Джо Байден отказался лететь в Германию, обозначив в качестве причины для отмены визита ураган «Милтон». Из-за этого октябрьская встреча не состоялась.

Зеленский не увидевшись со своими ключевыми союзниками 12 октября, решил действовать самостоятельно и озвучил в публичной плоскости содержание плана в Верховной раде. Сам «план» состоит из пяти пунктов с тремя дополнительными позициями секретного содержания.