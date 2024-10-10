В канун атаки урагана «Милтон» на американскую Флориду, чья подавляющая потенциальными разрушениями мощь заставила объявить власти штата об эвакуации 6 млн. жителей, а волонтёров начать закупать спасательные жилеты для домашних животных и усыновлению добропорядочными местными самаритянами брошенных кошек и собак, осознавая что может сделать ураган, чья категория силы, интерпретируемая как наиболее мощная 5-я, может быть переквалифицирована в ещё несуществующую 6-ю, погрузимся плавно в тему ураганов.





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Фото Милтона из космоса





Начиная статью, узнаем, где чаще всего возникают ураганы и каким странам наносится максимальный ущерб, почему такого типа природных бедствий в ближайшей исторической перспективе станет больше, а разрушения значительней. Так же узнаем, почему степени градации, как и проблемы деления ураганов по силе воздействия, могут быть изменены.

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Шкала Саффира-Симпсона



Ураганы являются одними из самых разрушительных природных явлений на нашей планете. Они образуются над океанами и морями, когда температура воды поднимается выше определенной отметки. При этом формируется область низкого давления, которая начинает вращаться вокруг центра циклона. Этот процесс сопровождается сильными ветрами, дождем и грозами. И тут стоит держать в уме, что при глобальном потеплении, вместе с повышением средней планетарной температуры повышается и температура воды в мировом океане. Следовательно, в самом ближайшем будущем стоит ожидать как заметного роста вообще ураганов, так и роста их сокрушающей мощи.

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И совершенно нетрудно предположить, что есть места на нашей планете, где шанс на возникновение ураганов выше, чем в иных местах. А так как нужны определенные условия для их возникновения, то места, где ураганы зарождаются, всегда остаются примерно одними и теми же.

Первым таким районом можно назвать карибский бассейн, именно сюда наносится основной удар, где в роли первых целей сильных ветров и иных последствий выступают такие страны, как Куба, Ямайка, Гаити, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико. Известен и временной период, когда это случается: с июня по ноябрь, когда сезон ураганов максимально активен в Атлантике. Но достаётся не менее сильно и юго-восточному побережью США, где расположены такие штаты, как Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина. Причем на первый из списка как раз по мнению ученых и придётся самый большой удар.

Вскользь коснёмся и других районов мирового океана, где образование тропических циклонов и ураганов происходит относительно часто. Это Индийский океан и Бенгальский залив вместе с северо-западным районом Австралии. Сюда обычно доходят сильные штормы. Из этого следует вполне очевидный вывод, что для формирования урагана должны совпасть два фактора – определенные влажность и температура. Коротко вспомним самые мощные ураганы в истории второй половины XX и первой четверти XXI веков, затронувших Северную и Южную Америки.





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Последствия Катрины





1. Ураган Катрина (Hurricane Katrina) прошел в августе 2005 года и обрушился на побережье Мексиканского залива. Он привел к непередаваемым последствиям, включая разрушение города Новый Орлеан и экономический ущерб в 125$ млрд. в ценах 2007 года. По мнению политологов, случившись он до начала второй каденции Буша Младшего в роли президента США, шансов избраться второй раз у него практически и не было: всё из-за вялой реакции властей на проблемы жителей Нового Орлеана. Именно сейчас предпосылки истории из прошлого могут повлиять на становление будущим президентом США не Камалы Харрис, а Дональда Трампа, если команда Джо Байдена так же не справится с последствиями, как в своё время Буш младший.

2. Ураган Мария (Hurricane Maria) прошел через Атлантический океан в сентябре 2017 года и обрушился на Пуэрто-Рико. Он вызвал значительные разрушения и оставил остров без электричества на несколько месяцев.

3. Ураган Харви (Hurricane Harvey) в августе 2017 года обрушился на Техас. Этот ураган принес рекордные осадки, приведшие к масштабному наводнению. Вместе с ураганом Катрина стал самым разрушительным тропическим циклоном бассейна Атлантического океана.





Наводнение после "Харви"



4. Ураган Айк (Hurricane Ike) обрушился на побережье США в сентябре 2008 года. Он причинил значительный ущерб в штатах Техас и Луизиана. Ущерб 18 млрд. долларов.



5. Ураган Хьюго (Hurricane Hugo) прошел через Карибское море в сентябре 1989 года и обрушился на Южную Каролину. Он вызвал значительные разрушения и не только. Ущерб 10 млрд. долларов.



6. Ураган Эндрю (Hurricane Andrew) произошел в августе 1992 года и обрушился на Флориду и южный штат Луизиана. Этот ураган также причинил значительный ущерб и оставил многих людей без жилья. Ущерб составил $30 млрд., что на момент 1992 года сделало данный ураган самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.





Разрушения после Эндрю



7. Ураган Сантьяго (Hurricane Santiago) прошел через Карибское море в сентябре 1985 года и обрушился на Гаити и Доминиканскую Республику. Он привел к огромным разрушениям и затронул большое количество людей.



8. Ураган Олав (Hurricane Olaf) прошел через Атлантический океан в октябре 1995 года и обрушился на Центральную Америку. Этот ураган вызвал значительные разрушения и нанес огромный экономический ущерб.



9. Ураган Уилма (Hurricane Wilma) прошел через Атлантический океан в октябре 2005 года и обрушился на юго-восточное побережье США. Этот ураган также причинил значительный ущерб и привел к массовым негативным последствиям.



10. Ураган Флойд (Hurricane Floyd) произошел в сентябре 1999 года и обрушился на восточное побережье США. Этот ураган также причинил значительный ущерб и привел к большим разрушениям.





Американский синоптик буквально расплакался в эфире во время трансляции приближающегося Милтона





Но все эти природные невзгоды может превзойти ураган Милтон, чья мощь по мнению ряда отечественных и зарубежных метеорологов может стать рекордной в истории. Так Евгений Тишковец, занимающий должность ведущего специалиста в «Фобосе», прогнозирует 12-балльный шторм, что доведёт порывы ветра до 180 км\ч, нагнетая волны до 9 метров высотой. Ожидается осадки до 20 см высотой – и это всего лишь за одни сутки. Для примера в Москве именно столько выпадет осадков за 3 месяца лета. По мнению сотрудника центра погоды, выше 12-баллов по шкале, штормов не существует, отсюда как редкость самого грядущего шторма, так и масштабы разрушений, которые повредят практически все рукотворные и естественные объекты окружающей среды.





Образная высота волны во время 12-балльного шторма на море



И уже известный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что «Милтон» сможет обогнать по отрицательным последствиям знаменитую «Катрину». Ещё больше алармистскими кажутся предупреждения главного прокурора Флориды Эшли Муди о добровольных надписях на телах людей, отказавшихся эвакуироваться с территории прибрежного штата.





Местные жители укрепляют строения перед атакой природы



Высказался и Байден о грядущем «Милтоне», назвав его «штормом века». По словам главы Белого дома, скорость ветра будет 160 км\ч с высотой волн до 4,5 метров. Отвесили своё слово и специалисты американской Геологической службы, где сотрудники госорганизации объявили, что «Милтон» воздействует на береговую линию в экстремальном режиме, изменив её кардинально. За это отдельное «спасибо» нужно сказать прошлому урагану «Хелен», буквально стершему песчаные дюны, которые в перспективе могли сохранить побережье. Именно поэтому флоридское побережье особенно уязвимо, предупредила уже океанограф Кара Доран. И есть шанс, что из-за будущей эрозии в момент удара ураганом гигантская волна может распространиться на всех пляжах штата.





Жители Флориды покидают штат. Пустая трасса – это дорога в регион.





В заключение процитируем синоптика Александра Шувалова, посчитавшего, что «Милтон» станет тем самым ураганом, способным в своём разрушающем потенциале превысить пять уровней опасности для тропических ураганов. Шувалов в собственном заявлении ссылается на американских метеорологов.







И ещё одно интересное предположение. Пока в Европе расстроенный Владимир Зеленский вынужден оказаться перед фактом отсутствия Джо Байдена и Энтони Блинкена в наиважнейшей для украинского президента встрече на военной немецкой базе Рамштайн, где он надеялся получить приглашение в НАТО Украины и добиться разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, американскому президенту нужно показать способность текущей демократической администрации решить большинство проблем простых жителей Флориды после отступления стихии.

И если это не удастся сделать с наименьшими репутационными потерями, то с высокой вероятностью разочарование буквально переметнется и на вице-президента Камалу Харрис, претендующую в борьбе с Дональдом Трампом на кресло будущего американского общенационального лидера. Ещё больше подогревают ситуацию местные букмекеры, буквально добавившие существенные несколько процентов Трампу в шансах на победу после известий о «Милтоне».