Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия

Удивительно, но именно грядущий тропический ураган, а не Дональд Трамп, может стать тем самым дверным запором, способным сделать так, что Камала Харрис проиграет на выборах американского президента.
[ ] для раздела Блоги
1
1

   В канун атаки урагана «Милтон» на американскую Флориду, чья подавляющая потенциальными разрушениями мощь заставила объявить власти штата об эвакуации 6 млн. жителей, а волонтёров начать закупать спасательные жилеты для домашних животных и усыновлению добропорядочными местными самаритянами брошенных кошек и собак, осознавая что может сделать ураган, чья категория силы, интерпретируемая как наиболее мощная 5-я, может быть переквалифицирована в ещё несуществующую 6-ю, погрузимся плавно в тему ураганов. 


реклама



Фото Милтона из космоса


   Начиная статью, узнаем, где чаще всего возникают ураганы и каким странам наносится максимальный ущерб, почему такого типа природных бедствий в ближайшей исторической перспективе станет больше, а разрушения значительней. Так же узнаем, почему степени градации, как и проблемы деления ураганов по силе воздействия, могут быть изменены.

реклама




Шкала Саффира-Симпсона


Ураганы являются одними из самых разрушительных природных явлений на нашей планете. Они образуются над океанами и морями, когда температура воды поднимается выше определенной отметки. При этом формируется область низкого давления, которая начинает вращаться вокруг центра циклона. Этот процесс сопровождается сильными ветрами, дождем и грозами. И тут стоит держать в уме, что при глобальном потеплении, вместе с повышением средней планетарной температуры повышается и температура воды в мировом океане. Следовательно, в самом ближайшем будущем стоит ожидать как заметного роста вообще ураганов, так и роста их сокрушающей мощи.

реклама



   И совершенно нетрудно предположить, что есть места на нашей планете, где шанс на возникновение ураганов выше, чем в иных местах. А так как нужны определенные условия для их возникновения, то места, где ураганы зарождаются, всегда остаются примерно одними и теми же.

   Первым таким районом можно назвать карибский бассейн, именно сюда наносится основной удар, где в роли первых целей сильных ветров и иных последствий выступают такие страны, как Куба, Ямайка, Гаити, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико. Известен и временной период, когда это случается: с июня по ноябрь, когда сезон ураганов максимально активен в Атлантике. Но достаётся не менее сильно и юго-восточному побережью США, где расположены такие штаты, как Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина. Причем на первый из списка как раз по мнению ученых и придётся самый большой удар.

   Вскользь коснёмся и других районов мирового океана, где образование тропических циклонов и ураганов происходит относительно часто. Это Индийский океан и Бенгальский залив вместе с северо-западным районом Австралии. Сюда обычно доходят сильные штормы. Из этого следует вполне очевидный вывод, что для формирования урагана должны совпасть два фактора – определенные влажность и температура. Коротко вспомним самые мощные ураганы в истории второй половины XX и первой четверти XXI веков, затронувших Северную и Южную Америки. 


реклама



Последствия Катрины


1. Ураган Катрина (Hurricane Katrina) прошел в августе 2005 года и обрушился на побережье Мексиканского залива. Он привел к непередаваемым последствиям, включая разрушение города Новый Орлеан и экономический ущерб в 125$ млрд. в ценах 2007 года. По мнению политологов, случившись он до начала второй каденции Буша Младшего в роли президента США, шансов избраться второй раз у него практически и не было: всё из-за вялой реакции властей на проблемы жителей Нового Орлеана. Именно сейчас предпосылки истории из прошлого могут повлиять на становление будущим президентом США не Камалы Харрис, а Дональда Трампа, если команда Джо Байдена так же не справится с последствиями, как в своё время Буш младший.

2. Ураган Мария (Hurricane Maria) прошел через Атлантический океан в сентябре 2017 года и обрушился на Пуэрто-Рико. Он вызвал значительные разрушения и оставил остров без электричества на несколько месяцев. 

3. Ураган Харви (Hurricane Harvey) в августе 2017 года обрушился на Техас. Этот ураган принес рекордные осадки, приведшие к масштабному наводнению. Вместе с ураганом Катрина стал самым разрушительным тропическим циклоном бассейна Атлантического океана. 


Наводнение после "Харви"


4. Ураган Айк (Hurricane Ike) обрушился на побережье США в сентябре 2008 года. Он причинил значительный ущерб в штатах Техас и Луизиана. Ущерб 18 млрд. долларов.

5. Ураган Хьюго (Hurricane Hugo) прошел через Карибское море в сентябре 1989 года и обрушился на Южную Каролину. Он вызвал значительные разрушения и не только. Ущерб 10 млрд. долларов.

6. Ураган Эндрю (Hurricane Andrew) произошел в августе 1992 года и обрушился на Флориду и южный штат Луизиана. Этот ураган также причинил значительный ущерб и оставил многих людей без жилья. Ущерб составил $30 млрд., что на момент 1992 года сделало данный ураган самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.


Разрушения после Эндрю


7. Ураган Сантьяго (Hurricane Santiago) прошел через Карибское море в сентябре 1985 года и обрушился на Гаити и Доминиканскую Республику. Он привел к огромным разрушениям и затронул большое количество людей.

8. Ураган Олав (Hurricane Olaf) прошел через Атлантический океан в октябре 1995 года и обрушился на Центральную Америку. Этот ураган вызвал значительные разрушения и нанес огромный экономический ущерб.

9. Ураган Уилма (Hurricane Wilma) прошел через Атлантический океан в октябре 2005 года и обрушился на юго-восточное побережье США. Этот ураган также причинил значительный ущерб и привел к массовым негативным последствиям.

10. Ураган Флойд (Hurricane Floyd) произошел в сентябре 1999 года и обрушился на восточное побережье США. Этот ураган также причинил значительный ущерб и привел к большим разрушениям.


Американский синоптик буквально расплакался в эфире во время трансляции приближающегося Милтона


    Но все эти природные невзгоды может превзойти ураган Милтон, чья мощь по мнению ряда отечественных и зарубежных метеорологов может стать рекордной в истории. Так Евгений Тишковец, занимающий должность ведущего специалиста в «Фобосе», прогнозирует 12-балльный шторм, что доведёт порывы ветра до 180 км\ч, нагнетая волны до 9 метров высотой. Ожидается осадки до 20 см высотой – и это всего лишь за одни сутки. Для примера в Москве именно столько выпадет осадков за 3 месяца лета. По мнению сотрудника центра погоды, выше 12-баллов по шкале, штормов не существует, отсюда как редкость самого грядущего шторма, так и масштабы разрушений, которые повредят практически все рукотворные и естественные объекты окружающей среды. 


Образная высота волны во время 12-балльного шторма на море


   И уже известный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что «Милтон» сможет обогнать по отрицательным последствиям знаменитую «Катрину». Ещё больше алармистскими кажутся предупреждения главного прокурора Флориды Эшли Муди о добровольных надписях на телах людей, отказавшихся эвакуироваться с территории прибрежного штата.  


Местные жители укрепляют строения перед атакой природы


   Высказался и Байден о грядущем «Милтоне», назвав его «штормом века». По словам главы Белого дома, скорость ветра будет 160 км\ч с высотой волн до 4,5 метров. Отвесили своё слово и специалисты американской Геологической службы, где сотрудники госорганизации объявили, что «Милтон» воздействует на береговую линию в экстремальном режиме, изменив её кардинально. За это отдельное «спасибо» нужно сказать прошлому урагану «Хелен», буквально стершему песчаные дюны, которые в перспективе могли сохранить побережье. Именно поэтому флоридское побережье особенно уязвимо, предупредила уже океанограф Кара Доран. И есть шанс, что из-за будущей эрозии в момент удара ураганом гигантская волна может распространиться на всех пляжах штата.


Жители Флориды покидают штат. Пустая трасса – это дорога в регион.


   В заключение процитируем синоптика Александра Шувалова, посчитавшего, что «Милтон» станет тем самым ураганом, способным в своём разрушающем потенциале превысить пять уровней опасности для тропических ураганов. Шувалов в собственном заявлении ссылается на американских метеорологов.  



    И ещё одно интересное предположение. Пока в Европе расстроенный Владимир Зеленский вынужден оказаться перед фактом отсутствия Джо Байдена и Энтони Блинкена в наиважнейшей для украинского президента встрече на военной немецкой базе Рамштайн, где он надеялся получить приглашение в НАТО Украины и добиться разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, американскому президенту нужно показать способность текущей демократической администрации решить большинство проблем простых жителей Флориды после отступления стихии.

И если это не удастся сделать с наименьшими репутационными потерями, то с высокой вероятностью разочарование буквально переметнется и на вице-президента Камалу Харрис, претендующую в борьбе с Дональдом Трампом на кресло будущего американского общенационального лидера. Ещё больше подогревают ситуацию местные букмекеры, буквально добавившие существенные несколько процентов Трампу в шансах на победу после известий о «Милтоне».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

джо байден камала харрис ураган милтон десять самых разрушительных ураганов в сша камала харрис и дональд трамп ураганы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
11
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
4
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
6
Представители CES 2025 назвали точную дату анонса настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 50
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
Председатель правления Samsung заявил, что компания не намерена продавать свой литейный бизнес
5
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Garmin готовит к релизу спортивные часы Fenix 8 и Tactix 8
+
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
АО «ГЛОНАСС» представило прототип первого отечественного мобильного терминала спутниковой связи
+
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
+
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
39
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
4
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
23
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
20
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Виталий Виталий
07:09
Даже не читая статью, уже только по имени автора можно понять её смысл: все Linux'ы по умолчанию дерьмо, с ними везде только одни проблемы и их невозможно нигде пользовать, и только Windows - самая к...
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
World Trailer
07:06
Ох уж эти бюджетные сборки... Когда там уже король гейминга (9***X3D) выходит на прилавки?
HP готовит игровой ПК OMEN 35L с процессором Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake
Белый Орёл
07:01
Забей свой fsr куда подальше, он уже не актуален
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Белый Орёл
06:57
Ой, знаем мы этих тестеров! Один знаменитый русскоязычный канал фиксил 5900х на 4200 МГц в своих тестах, и то обошëл 10900 в играх
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
si-cat
06:44
Скорее в том бардаке, который сейчас будет, у демократов максимальны шансы - по документам за них вообще все могут проголосовать. Админресурсы-то в их руках 🤣
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
Белый Орёл
06:41
Вся Херсонская область, где возможно, уже в стройках. Если честно то область не развивалась, мы так и остались в 80-х годах
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
Эдуард Кузнецов
06:12
Читаю "амуда -е" и сразу мысленно вижу лицо тупого гопника, ничего не могу с этим поделать. Но, думаю, я не часто ошибаюсь.
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Эдуард Кузнецов
06:03
У меня 7900хт, включил все настройки на максимум с лучами и без фср с генерацией, играю. Картинка плавная, всё ок и сколько там цифирок ктото намерял, абсолютно пофиг.А автор красавчик, изза одного не...
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
HertZ
06:00
Гм. Мда. Эх.
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Владимир
05:42
блин так превосходит что дисплей тусклей =( и вроде как геншин на андройдах немогет в 120гц. а на айфоны завезли. Хотя мб я чего и путаю, и вообще там это искуственно но пофиг) эти нехорошие люди даже...
Oppo Find X8 Pro с Dimensity 9400 превосходит iPhone 16 Pro в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем