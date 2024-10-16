Лучшего стендапа Владимир Александрович не показывал со времен своего участия в КВН.

Украинский президент Владимир Зеленский обозначил крайний временной период, за который условный Запад должен принять его собственный «план Победы». Соответствующая публикация появилась из-под пера журналистов Associated Press.

Корреспонденты издания указали, что Зеленский во время своего европейского турне посетил столицы западных стран, чтобы лидеры национальных государств ознакомились с его собственным планом действий. Правда по итогу многочисленных визитов получилось так, что мало кто из глав государств, посещенных Зеленским, одобрил его устремления, озвученные в документе.

Большинству из президентов и премьер-министров не понравились жесткие временные рамки, указанные в «плане».









До недавних событий украинские политики ожидали услышать ответ западных руководителей во время посещения оными заседания по Украине на немецкой авиабазе «Рамштайн». Важное событие для Киева должно было состояться в ФРГ во время прошлой семидневки. Но Джо Байден отказался встречаться, аргументировав своё отсутствие наступлением «Милтона», хотя по итогу мощнейший ураган оказался одним из самых слабых. Теперь так называемый Рамштайн перенесен на более поздний срок.

А сегодня Зеленский представил свой «план победы» украинскому парламенту, где по большинству ключевых пунктов ожидается отказ Запада.