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Madarator
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
Та самая мечта об "аграрной сверхдержаве" украинских политиков наконец-то сбудется.

   Для Украины контроль над Покровском – это не только сохранение крупнейшего логистического узлового пункта и военного центра, дальше за которым находится «дорога» в Днепропетровскую область. Всё куда хуже: как только украинские военные выйдут из бывшего Красноармейска, практически сразу для металлургической отрасли страны наступит та самая чёрная полоса. Последняя заключается в том, что половина производства стали, выпускаемой крупнейшими металлургическими заводами Украины, сразу станет недоступна. Всё из-за дефицита особой марки угля, добываемой здесь. Об этом рассказал директор «Укрметалургпрома» Александр Каленков.

   Как заявил украинский топ-менеджер, на территории городской агломерации Покровска расположена единственная шахта, выпускающая на подконтрольных землях Украины коксующийся уголь. Это шахтоуправление «Покровское».

   В 2024 году с учетом нахождения Покровска на землях, подконтрольных Киеву, металлурги выплавят примерно 7,5 млн стали, превысив на 1 млн плановые показатели прошлых лет. Но как только штурмовики ВС России займут Покровск, совокупные показатели по плавке стали украинских сталеваров дойдут до критически низкой цифры в 2-3 млн тонн. И как подытожил Каленков, Россия же контролирует часть Донбасса, который позволяет ей производить 12 млн тонн стального проката.

   А мы вспомним, что помимо коксующегося угля, рядом с Покровском есть литиевое месторождение, которые без всяких кавычек относится к крупным. Тем более его роль стала куда выше, после того как во всём мире потребность в литиевых АКБ для нужд автомобильной промышленности резко возросла.

#украина #покровское направление #покровск #экономическое значение покровска #укрметалургпром
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