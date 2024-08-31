За потерю литиевого месторождения, нужда в котором во время роста производства автомобильных АКБ так остра, в "вашингтонском обкоме" Владимира Зеленского точно не похвалят.

Украинское издание «Страна.ua» разбиралось в экономической составляющей, обозначившей, чем потенциально, грозит потеря бывшего Красноармейска.

Помимо высокой важности военного и логистического параметров Покровска, в этом районном центре Донецкой области находится самая крупная и соответствующим образом модернизированная угольная шахта, где шахтёры добывают коксующийся уголь. А без этого важного компонента, металлургия Украины фактически мертва. Речь идёт о шахтоуправлении «Покровское».









И это не единственная болевая точка, чье действие начнется после падения Покровска.

Так, рядом с городскими окраинами, расположено литиевое месторождение, где добывается такой важный современных общемировых потребностей литий. Именно из этого химического элемента создаются современные АКБ, необходимые для производства электромобилей.

И что ещё хуже для украинских военных, после занятия Покровска перед российскими штурмовиками буквально будет разостлана «красная ковровая дорожка» в Днепропетровскую область.