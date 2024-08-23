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ОАК масштабирует выпуск Су-57 на Дальнем Востоке и для этого начала строить дополнительные цеха
Больше и высокотехнологичней – новый "расширенный" лозунг КнААЗ.

   Производство Су-57 расширяется – на Комсомольском-на-Амуре авиационном предприятии ОАК дали торжественный старт новым производственным помещениям, в которых будет выпускаться многофункциональный истребитель пятого поколения. К настоящему моменту построены и запущены сооружения для отработки топливной системы и сконструирован эллинг для отработки бортовой радиоэлектроники.



   О том, что отечественная боевая авиация переходит на так называемый этап масштабируемости выпускаемых продуктов, лично рассказал управляющий ОАК – Юрий Слюсарь. По словам мужчины, российский ОПК получил передовой и масштабный комплекс, откуда «с конвейера» будут выходить самые актуальные авиационные решения.

   Второй очередью будет построен эллинг для наземных испытаний тяжелого истребителя с одновременной проверкой бортовых систем.

   Третьей очередью появятся новые цеха по гальванистике.



   И, наконец, четвертой очередью будет дан старт глобальной реконструкции более старых производственных мощностей завода.

   Теперь Су-57 будет выпускаться с новым уровнем технологичности и эффективности,- заверил глава ОАК.

   Тем временем не сидят без дела и отечественные конструкторы по авиационному конструированию перспективного ракетного вооружения: уже созданы и испытываются два родственных боеприпаса, специально созданные для истребителя 5-го поколения – передовая малозаметная ракета С-71К «Ковер» и ещё более высокотехнологичный ударный беспилотник с функцией ИИ и самостоятельного выбора цели С-71М «Монохром».

#су-57 #оак #су-57м #кнааз #кнааз им. ю.а. гагарина #комсомольский-на-амуре авиационный завод имени ю. а. гагарина #новости кнааз #производство су-57
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В РФ разработали компактную и малозаметную ракету С-71М для вооружения Су-57 и дрона "Охотник"
ОАК демонстрирует транспортную беспилотную систему внеаэродромного базирования
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