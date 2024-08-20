Продвинутый авиационный боеприпас имеет в 5 раз меньший тепловой след, чем "квадратная" ракета Х-59МК2.

В ТГ-канале «Русское оружие» появилась фотография тестовой версии малозаметной ракеты «Ковер», предназначенной для уничтожения целей с заранее известными координатами на тактическом уровне театра боевых действий. Первоочередным получателем продвинутого боеприпаса будут оперативно-тактические звенья истребителей 5-го поколения Су-57.





Новейший реактивный снаряд вместо стандартных ракетных закрылков оснащен хвостовым оперением по типу «бобровый хвост» с одновременными «рваными» линиями самого корпуса боеприпаса – сделано это специально для снижения радиолокационной заметности до показаний в 0,007 ЭОП. Кратно снизился и тепловой след в сравнении с ракетой, выполненной в корпусе «квадратного» сечения – Х-59МК2. У прототипа «Монохрома» он меньше до 5-кратных показателей в сравнении с модифицированной «Пятьдесят девятой».

С-71К. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Перспективный боеприпас С-71К, как и его «старший брат» в виде дрона С-71М «Монохром», будет установлен в узел подвески вооружений АКУ-58А. Предполагается в дальнейшем оснащать такой ракетой и дроном истребители текущего 4-го поколения Су-35С, Су-30СМ2 и тяжелые ударные дроны «Охотник-Б».